比特币兑美元 Bitcoin against USD

本栏于今年6月1日曾论及比特币已经在今年4月14日的64899.97美元为第（5）大波画下句号，旋以一个“头肩形”下跌。截至5月19日比特币已经下跌至30000.00美元，估计艰辛的回扯已经开始，且当试50131.67美元的“颈线”后，重返跌势。当时比特币为35208.54美元左右。可是比特币并没有立即回扯，而是继续下滑至5月30日的33420.00美元后，才于当天以“转向”信号止跌回升。6月3日比特币升试39488.05美元，旋出现调整。6月8日比特币下探31025.00美元完成了图中的（b）波，接着上升至6月15日的41323.06美元顺利结束了（c）波，同时为图中的第（IV）波画下句号。6月22日比特币猛挫至28800.01美元，且于当天以“转向”信号结束了第（V）波，遂进入三波回扯。6月29日比特币升试36604.25美元完成了（A）波，过后回落至7月20日的29283.97美元，此为（B）波。8月23日比特币上升至50530.51美元完成了上述50131.67美元的基本目标，估计（C）波回扯随时会结束，迄时比特币将下试位于29283.97美元的支撑点了。

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