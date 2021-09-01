报告：预计等于去年1.8倍 东南亚电商交易总额年底料达1775亿元

社交媒体平台面簿和咨询公司贝恩周二共同发布了数码消费报告。报告预计，这个数字五年内会达到2540亿美元，较今年几乎翻倍，每年平均增长速度达14％。

到今年底，东南亚电子商务交易总额预计达到1320亿美元（约1775亿新元），是去年的1.8倍，五年内预计会达到2540亿美元，较今年几乎翻倍，每年平均增长速度达14％。

社交媒体平台面簿和咨询公司贝恩（Bain）周二共同发布的数码消费报告提供了以上预测。

今年底之前，东南亚15岁和以上的人口当中，数码消费者所占比率将接近80％。区域今年将新增7000万名数码消费者，相当于整个英国的人口。

到2026年，东南亚的数码消费者人口预计增长到3亿8000万，较2019年增长36％。

马来西亚、印度尼西亚和新加坡是数码消费者占比最高的三个国家，分别是88％、80％和79％。

随着数码消费者人数增长，他们的平均开支预计今年增长60％，从去年底的每人238美元增加到今年底的381美元，并预计于2026年达到671美元，较今年增长76％，比2019年则大增3.9倍。

线上零售商Lazada集团策略长埃克博姆（Magnus Ekbom）在报告中指出，在中国和美国更多的是消费者从线下渠道转移到线上，而在东南亚，网上渠道推动了消费支出和零售增长。

报告显示，东南亚网上零售销售对整体销售的贡献比率于2020年和2021年分别为5％和9％，这四个百分点的增长意味着今年的增幅高达85％，超过了巴西、中国和印度。

除了网购消费额增加，区域消费者也在网上购买更多类别的产品，平均每个消费者购买8.1种类别的产品，高于去年的5.1种。消费者最新涉足的网购产品类别包括医疗保健、食品以及新鲜蔬果。

报告也指出，社交商务（social commerce）在区域正在崛起，这包括P2P销售平台、对话商务如通过网上聊天或直播进行销售，以及团购。

ESG因素是东南亚消费者 改换品牌三大原因之一

值得注意的是，环境、社会和治理（ESG）因素是东南亚消费者改换品牌的三大原因之一，11％的消费者把ESG列为主要原因。九成消费者愿意为ESG支付溢价，八成的消费者表示愿意支付10％的溢价。

区域网络和科技的迅速发展吸引了风险创投，今年第一季的风险创投交易中，互联网和科技起步公司占据了88％的投资额，高于一年前的75％。其中金融科技吸引了56％的科技投资，包括先买后付、P2P借贷、数码钱包和加密货币。其次网上学习、电子商务和社交商务也吸引了不少投资。

面簿和贝恩于今年6月进行调查，涵盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡和越南的1万6706名数码消费者，他们在过去三个月通过网上至少购买了两种类别的产品。调查也访问了不同领域的20多名企业主管，包括星展集团（DBS）、冬海集团（SEA）、Netflix、Lazada和麦当劳等。