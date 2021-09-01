颜金勇：冠病疫情虽带来挑战 本地公司应持续探索把业务扩展海外

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来自 / 联合早报

文 /
韩宝镇

发布 / 2021年9月1日 5:00 AM

圣临把贸工部长颜金勇（台上左）在参观圣临新总部后同记者分享心得的记者会，安排在公司内的电竞场，让记者试坐圣临电竞椅。（林泽锐摄）
圣临把贸工部长颜金勇（台上左）在参观圣临新总部后同记者分享心得的记者会，安排在公司内的电竞场，让记者试坐圣临电竞椅。（林泽锐摄）

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尽管冠病疫情带来挑战，但也带来机会，本地公司应该持续探索把业务扩展到海外。

贸工部长颜金勇昨天（8月31日）走访电竞椅公司圣临（Secretlab）新全球总部后，在记者会上指出，在疫情期间，圣临也面对供应链干扰等挑战，但居家办公却给该公司带来增加营业额的机会。

颜金勇在分享他所了解到的圣临国际化的秘诀和策略时说，该公司首席执行官洪正伟告诉他，公司对创新做出巨额投资，这让他更确定创新是本地公司走向国际的主要策略。

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