投资1.36亿元 城市发展酒店信托在英国曼市发展建后出租住宅

城市发展酒店信托（CDL Hospitality Trust）宣布投资7330万英镑（1亿3600万新元）在英国曼彻斯特市发展一个建后出租的住宅项目。这是它首次进军英国曼市建后出租的房地产市场。

它已签署一个土地购买协议和一个发展融资协议，以投资总共7330英镑于曼市该发展项目，包括以950万英镑向卖方Packaged Living （FREOF V Heyrod）LLP购买曼市某些土地和建筑。根据协议，卖方将以6380万英镑在有关地段重新发展一座称为“The Castings”的建后出租住宅大厦。这项融资安排也将让信托以固定价格，投资于一个建后出租住宅房地产。