投资1.36亿元 城市发展酒店信托在英国曼市发展建后出租住宅 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 城市发展酒店信托（CDL Hospitality Trust）宣布投资7330万英镑（1亿3600万新元）在英国曼彻斯特市发展一个建后出租的住宅项目。这是它首次进军英国曼市建后出租的房地产市场。它已签署一个土地购买协议和一个发展融资协议，以投资总共7330英镑于曼市该发展项目，包括以950万英镑向卖方Packaged Living （FREOF V Heyrod）LLP购买曼市某些土地和建筑。根据协议，卖方将以6380万英镑在有关地段重新发展一座称为“The Castings”的建后出租住宅大厦。这项融资安排也将让信托以固定价格，投资于一个建后出租住宅房地产。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 城市发展酒店信托 城市发展 英国 曼彻斯特市 MCL地产 住宅房地产 投资房地产 住宿 德蒙特 Del Monte Pacific 评股论经