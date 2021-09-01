德蒙特 Del Monte Pacific

本栏于今年6月18日曾论及这只股票自去年3月20日的0.06元上升以来，尚未有明显的调整，遂出现短期超买信号；估计回扯一旦填补介于0.37元与0.365元及在介于0.265元与0.26元的缺口，股价当重返升势。当时股价为0.45元左右。见报当天跳空下试0.38元，遂在介于0.44元与0.445元间留下缺口。6月21日股价下探0.37元，并于当天以“转向”信号完成图中三波回扯中的（a）波，接着以三细波向上调整。6月23日股价上升至0.43元结束a细波，过后于6月28日下试0.37元，此为b细波。7月26日股价上升至0.455元终于将上述第三个缺口填补，且于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成了c细波，同时为（b）波画下句号，旋迅速下滑。8月4日股价下探0.335元随即将上述第一个缺口填补，由于跌势甚骤，造成介于0.365元与0.39元间出现缺口；8月12日股价回扯至0.38元，几乎将此缺口全予填补。截至8月19日股价已经下试0.335元了。估计股价当向下填补上述第二个缺口以完成（c）波，才重返升势。

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