要价27亿元和1.15亿元 凯联大厦和丰运园同时推出招标

本地集体出售市场在经济增长的支持下加速复苏步伐，凯联大厦（International Plaza）和丰运园（Fortune Park）同时推出市场招标，要价分别为27亿元和1亿1500万元。

负责销售凯联大厦的戴玉祥产业（Edmund Tie）发表文告说，若以27亿元成交，容积率每平方英尺价格为2448元。大楼将对中央商业区奖励计划（CBD Incentive Scheme）提出申请增加25％的总容积率，若获得批准，容积率每平方英尺为2170元。

这个位于丹戎巴葛的99年地契项目，占地约7万5347平方英尺，有209个住宅单位、559个办公单位和192个分层零售店。目前地契仅剩48年。若招标成功，相信是本地最大的集售综合发展项目。

戴玉祥产业执行董事徐晓芬说，凯联大厦地点优越，而且能从政府振兴中央商业区的计划中获益，是个非常难得的发展地段。

这次的要价比2018年筹备招标时预计的26亿元高出3.8％。市场人士认为，该项目的要价对发展商而言是个不小的负担。

合登亚洲（Huttons Asia）投资销售总监连镛智接受《联合早报》访问时说：“要以27亿元售出具有一些挑战性。这只是地段的价格，若加上已上涨的建造成本，整个重建后的发展项目可能耗资35亿元。”

属于永久地契的丰运园是第二次推出市场。这座公寓在今年3月以1亿1500万元至1亿1800万元的预示价进行集售招标，但招标失败。

负责销售的房地产咨询公司ERA产业表示，发展商无需支付发展费，因为现有土地使用密度已经很高。若以1亿1500万元出售，并把7％的额外阳台总楼面面积计算在内，容积率每平方英尺为1140元。

位于淡滨尼路的丰运园有68个单位，地段面积为4万4878平方英尺，容积率为2.1，总楼面面积可达到9万4244平方英尺。该地段可重新发展为103个单位的住宅项目。

凯联大厦和丰运园的招标截止日期分别为11月30日下午3时和9月30日下午3时30分。

森林大厦也拟集体出售

集售市场前景良好，不少分层地契建筑的业主展开集体出售计划，其中一个项目是梧槽路的森林大厦（Sim Lim Tower）。

这座商业大楼的集售委员主席巴夫纳（Rajesh Bafna）接受《联合早报》访问时说，持有将近一半分层地契份额（share value）的业主支持集售计划，接下来相信会有更多业主参加。

“这座大楼的最大优势就是它属于永久地契，虽然实体建筑老旧，但没有地契到期的担忧。我们预计需要一年到一年半的时间取得八成业主的同意，可能会在2023年的3月至6月之间公开招标，到时经济已经恢复，市场情况应该大有改善。”

森林大厦内有160个零售单位和104个办公室单位。委员会还在物色合适的房地产销售顾问。

集售市场复苏，高纬环球研究部高级经理黄显洋认为，接下来数月会有更多集售项目登场。

“新加坡经济预计会强劲复苏，而且发展商也积极填补土地库存，及早招标的集售项目可抢占销售先机。”

他也提醒业主，刚上调的发展费可能影响一些集售项目，导致收购成本增加，对发展商的吸引力不如发展费较低的项目或政府售地计划地段。