本栏于今年4月22日曾论及这只股票由于其每月一杆图中的“动力”信号随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时当带领股价尝试突破位于13.08元的阻力线了。见报当天股价回升至11.97元，由于升势甚急，造成介于11.83元与11.72元间出现缺口。5月10日股价一度升试12.77元，无奈后劲不足，旋迅速滑落至5月14日的11.56元，遂将上述第一个缺口填补，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号为三波回扯中的（C）波画下句号。由于跌势特急，造成介于12.16元与12.31元及介于12.48元与12.57元出现缺口；5月28日股价回升至12.58元随即将此二缺口填补，且完成了图中跌势“三角形”的第（2）点。6月29日股价回落至11.69元，此为第（3）点；8月5日股价上升至12.53元结束了第（4）点，旋迅速回落。截至8月23日股价不但跌穿位于11.75元的“三角形”下限直试11.61元，还在介于12.04元与12.29元间留下缺口；8月31日股价更下探11.37元，又在介于11.57元与11.64元间留下缺口。短期回扯，股价将填补这些缺口，过后重返跌势。

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