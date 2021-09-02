济世不忘初心 耕耘20年抗“疫”显身手

现在大名鼎鼎用于冠病19病毒的聚合酶链反应（PCR）检测，20年前东南亚很少人听过。最近在C轮集资筹得7700万美元（逾1亿新元）资金的本地生物科技起步公司觅瑞（MiRXES），创办人20年前便已在新加坡国立大学PCR实验室学习和从事研究。他们为了把研究成果商业化，而在2014年创办觅瑞公司，至今坚持治病救人宗旨和崇高商业理念——出产一般人也负担得起的产品。

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