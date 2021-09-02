济世不忘初心 耕耘20年抗“疫”显身手 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 周砺寒博士：外包生产成本太高，产品最终可能只有富人用得起，这不符合我们的理念。我们希望最终产品的价格，让发展中国家的一般人也负担得起。（觅瑞公司提供照片） 字体大小: 小 中 大 现在大名鼎鼎用于冠病19病毒的聚合酶链反应（PCR）检测，20年前东南亚很少人听过。最近在C轮集资筹得7700万美元（逾1亿新元）资金的本地生物科技起步公司觅瑞（MiRXES），创办人20年前便已在新加坡国立大学PCR实验室学习和从事研究。他们为了把研究成果商业化，而在2014年创办觅瑞公司，至今坚持治病救人宗旨和崇高商业理念——出产一般人也负担得起的产品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 觅瑞公司 生物科技 聚合酶链反应 集资 独角兽 新加坡国立大学 冠病疫情 中小企业 乐观创业稳扎稳打 移植海外咖啡文化扎根本土 CPTPP设立电子商务委员会促进区域数码化