乐观创业稳扎稳打 移植海外咖啡文化扎根本土 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 摄影 / 林国明 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 谢晓慧希望由她一手打造的Cafe Cartisan能丰富新加坡的咖啡文化。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 在冠病疫情期间创业不仅须有勇气，面对无法预期的种种限制，还得抱持乐观态度去面对，谢晓慧两者皆有。“我是一个很乐观的人，每次遇到危机都会认为那是一次机会。”也许是如此乐观的态度，即使家人提醒她疫情期间创业可能很冒险，谢晓慧仍然勇往直前。谢晓慧说，能一手创Cafe Cartisan带给她许多满足感。享受从无到有的感觉，她形容就像在一块空白的画布上自由挥洒自己的想象和创意，不受拘束。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Cafe Cartisan 中小企业 济世不忘初心 耕耘20年抗“疫”显身手 CPTPP设立电子商务委员会促进区域数码化