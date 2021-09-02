乐观创业稳扎稳打 移植海外咖啡文化扎根本土

在冠病疫情期间创业不仅须有勇气，面对无法预期的种种限制，还得抱持乐观态度去面对，谢晓慧两者皆有。

“我是一个很乐观的人，每次遇到危机都会认为那是一次机会。”也许是如此乐观的态度，即使家人提醒她疫情期间创业可能很冒险，谢晓慧仍然勇往直前。

谢晓慧说，能一手创Cafe Cartisan带给她许多满足感。享受从无到有的感觉，她形容就像在一块空白的画布上自由挥洒自己的想象和创意，不受拘束。