乐观创业稳扎稳打 移植海外咖啡文化扎根本土

订户

来自 / 联合早报

文 /
吕爱丽

摄影 /
林国明

发布 / 2021年9月2日 5:00 AM

谢晓慧希望由她一手打造的Cafe Cartisan能丰富新加坡的咖啡文化。（林国明摄）
谢晓慧希望由她一手打造的Cafe Cartisan能丰富新加坡的咖啡文化。（林国明摄）

字体大小:

在冠病疫情期间创业不仅须有勇气，面对无法预期的种种限制，还得抱持乐观态度去面对，谢晓慧两者皆有。

“我是一个很乐观的人，每次遇到危机都会认为那是一次机会。”也许是如此乐观的态度，即使家人提醒她疫情期间创业可能很冒险，谢晓慧仍然勇往直前。

谢晓慧说，能一手创Cafe Cartisan带给她许多满足感。享受从无到有的感觉，她形容就像在一块空白的画布上自由挥洒自己的想象和创意，不受拘束。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容