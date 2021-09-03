特殊目的收购公司即日起获准上市

在公开征询市场意见之后，新交所也降低特殊目的收购公司上市门槛，将首要条件的最低市值要求从原先建议的3亿元，减半至1亿5000万元。

新加坡交易所即日起允许特殊目的收购公司上市，为企业提供多一个集资途径。

在公开征询市场意见之后，新交所也降低特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Companies，简称SPAC）上市门槛，将首要条件的最低市值要求从原先建议的3亿元，减半至1亿5000万元。

新交所昨天（9月2日）宣布了新的上市条例，允许也称为“空白支票公司”的SPAC在主板挂牌上市。

新交所监管公司首席执行官陈文仁说，新交所的SPAC框架将为公司提供另一种集资途径，在价格和执行方面具有更高的确定性。

“我们希望新交所的SPAC上市程序能带来优良的上市公司，为投资者提供更多选择和机会。为了实现这一目标，我们更专注在保荐机构的素质和记录。我们还引入了一些要求，确保保荐机构的利益与股东一致。”

SPAC的目的是透过首次公开售股（IPO）募集资金后，收购有前景的未上市公司，让被并购的公司借壳上市。

近期最引起市场瞩目的相关交易是本地私召车和送餐平台公司Grab，计划通过与美国SPAC——Altimeter Growth Corp合并，在纳斯达克交易所上市。这项交易的估值为400亿美元（约538亿新元）。

根据新交所的框架，SPAC上市之后，必须在24个月内完成收购。若能满足规定的条件，可延长最多12个月。

SPAC进行收购前，须得到超过50％独立董事批准，以及逾50％股东投票同意。在SPAC上市到并购交易后六个月内，保荐机构不得脱售持股。六个月之后，保荐机构仍须持有至少50％股权。

保荐机构也必须根据SPAC的市值，认购至少2.5％至3.5％的首次公开售股、单位或凭单（warrant），在SPAC上市时所能获得的免费股权最多为发行股本的20％。

所有独立股东都有权要求赎回股票。上市发售给股东的凭单可以单独交易，但转换为股票而产生的稀释不能超过50％。

新交所表示，将分别与新加坡证券投资者协会（SIAS）和新加坡董事协会（SID）合作，增加散户投资者对SPAC的了解，以及协助担任SPAC董事的人士了解他们应承担的责任和义务。

新加坡金融管局对新交所推出SPAC上市监管框架表示欢迎。金管局发言人说：“这让新交所成为区域先行者，能满足亚洲快速增长的新科技和新经济类型公司的融资需求，同时提供保护措施，协助散户了解SPAC的独特特质。”

大部分受访市场人士也认为新交所听取和接纳了市场意见，在监管和保护投资者方面取得良好平衡。

安理国际律师事务所（Allen & Overy）合伙人骆莹玫接受《联合早报》访问时说：“这是一份经过精心调整和考虑周全的框架。它确保我们能够吸引高素质的保荐机构，同时又有足够措施来保护投资者。例如，要求至少90％的IPO收益存放在一个托管账户。”

骆莹玫说，SPAC上市最低市值要求符合现有的上市框架。她也解释，SPAC的市值反映了所筹集的资金，进而反映了SPAC可以收购的业务规模。这规模一般上是SPAC初始市值的三至八倍。

KPMG合伙人李金祥受访时指出，新交所推出的框架和美国相去不远，但也进行了些微调整。“降低市值要求是很好的举措。SPAC上市后须在24个月内完成交易，但可延长12个月，也是比较弹性的做法。”

李金祥认为，我国积极发展的一些领域例如生物科技、医疗科技、农业科技和清洁能源公司，或许有意愿通过SPAC在新加坡上市。

曾有消息指多名保荐机构建议共享办公空间业者JustCo通过SPAC上市，JustCo创办人龚万鑫受访时说：“公司集资的主要考虑因素包括估值、市场深度和市场流动性。就JustCo而言，更重要的是能够与那些和我们有共同愿景和抱负的策略投资者合作。

“作为一家在新加坡成立，并将总部设在新加坡的高增长公司，我们不断评估不同的集资方案。通过SPAC上市是我们将考虑的众多选项之一。”