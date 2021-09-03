报告：整体虽上升 本地企业机构女董事比率仍未达中期目标 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 有报告显示，过去一年本地企业和机构委任的女董事比率整体上升，但仍未达到中期目标。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 一份报告显示，过去一年本地企业和机构委任的女董事比率整体上升，但仍未达到中期目标。董事会多元化理事会（Council for Board Diversity）周四发布截至今年6月底的董事调查报告，本地挂牌市值最大的100家企业，女董事所占的比率在过去半年从17.6％攀升至18％。但是董事会全数男性的公司数量，从去年底的18家，增加到6月底的21家。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 董事会多元化 国际清算银行与新马澳及南非央行 将合作测试CBDC在国际结算中应用 金管局向大华继显两前代表发禁令