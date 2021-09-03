报告：整体虽上升 本地企业机构女董事比率仍未达中期目标

一份报告显示，过去一年本地企业和机构委任的女董事比率整体上升，但仍未达到中期目标。

董事会多元化理事会（Council for Board Diversity）周四发布截至今年6月底的董事调查报告，本地挂牌市值最大的100家企业，女董事所占的比率在过去半年从17.6％攀升至18％。但是董事会全数男性的公司数量，从去年底的18家，增加到6月底的21家。