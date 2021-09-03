关于币安监管风暴 你需要知道的7件事

加密货币交易平台币安（Binance）近日频频遭各国监管机构盯上，周四（9月2日）更被新加坡金融管理局（MAS）列入投资者须警惕名单（Investor Alert List），向本地散户投资者发出警号。

1. 币安提供什么服务？

作为全球交易量最大的加密货币交易平台，币安宣称日均交易量达20 亿美元（27 亿新元），每秒进行140万笔交易。

另外，币安自行发行加密货币——币安币（Binance coin），与美元挂钩。它是一种稳定币（stablecoin），与市值最大的比特币（bitcoin）和以太币（ethereum）不同的是，稳定币与资产挂钩。

2. 币安创办人赵长鹏是何方人物？

赵长鹏，英文名CZ，靠着加密货币事业而累积巨大财富，近日登上《福布斯亚洲》（Forbes Asia）新加坡50大富豪榜，以19亿美元身家上榜并排名第22。他在2017年创立的币安，2019年起即在本地定居。

3. 币安近来为何被各地监管机构盯上？

从今年4月起，币安陆续面对各地监管机构收紧审查，包括英国、美国、德国、意大利、印度、日本、马来西亚、泰国和香港等，关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。

例如，币安旗下Binance Markets在6月遭英国监管机构下禁令，因为担心该平台无法有力防范洗钱和其他金融犯罪。

香港证券及期货事务监察委员会7月表示，币安并未向当局注册以获准提供股票代币服务。股票代币也俗称“数码股票”（digital stocks），是一种以代币形式发行，并与股票挂钩，本质属于证券引发监管疑虑。

4. 什么是投资者须警惕名单？

金管局于2004年推出投资者须警惕名单，让散户投资前可查看名单，以作出更明智的投资选择。

金管局表示，名单上的个人或企业经常被外界误以为所从事的活动是受金管局监管。

从2004年至今年3月底，共有657家公司或代表列入投资者须警惕名单。另外，当局去年接获的投诉或询问中，有25％的无照营业者涉及数码代币发行或加密货币交易平台服务。

金管局在2016年10月将来自保加利亚的加密货币业者维卡币和本地企业One Concept列入名单。2019年，两人因涉嫌进行与加密货币维卡币（OneCoin）有关的多层行销活动而被控上法庭。

5. 本地投资者应关注什么？

虽然金管局已下令币安必须停止向国人提供服务，但币安其实目前是透过新加坡分支机构Binance Asia Services（简称BAS）在本地提供加密货币交易服务。

BAS发言人表示，经营Binance.sg平台已经向金管局申请付款服务法令下的执照，目前在该法令的过渡安排下，豁免持照在本地经营数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务业务，加密货币在本地也被称DPT。

不过，金管局表示一直在与BAS接触，并预期BAS即刻开始有序地暂停它与币安之间数码付款代币资产的转移。

这意味着本地用户很快将无法再在币安平台Binance.com和Binance.sg的账户之间资金转移。

金管局披露，BAS将尽快通知客户它所做的适当安排。

6. 投资加密货币在本地合法吗？

加密货币不是法定货币或证券，目前不受金管局监管，投资者须做足功课，深入了解加密货币的投资风险，以及自己判断交易平台是否可靠。

我国政府对加密货币交易仍持谨慎态度，金管局局长孟文能日前公开建议散户远离加密货币，因为风险巨大，价格变动极不稳定，会带来极大损失。

监管本地加密货币交易的付款服务法令自去年1月28日起生效，但到目前为止，尚未有一家加密货币交易所正式获得金管局的执照。

星展银行旗下的证券业务星展唯高达（DBS Vickers）和澳大利亚加密货币交易所Independent Reserve日前表示已获金管局的原则上批准，可提供DPT服务。

7. 什么是证券代币？

除了加密货币之外，证券代币（securities token）作为另一种加密资产，本质属于证券，因此受我国现有证券与期货法的监管。

所谓的证券代币发行，就是一种将实质资产证券化，转换成可以交易的数码代币的发行活动。

本地获得金管局发出执照的逾60家认可市场运营商之中，仅有三家提供证券代币的交易服务，其中一家为星展集团去年12月成立的星展数码交易所。该交易所也提供加密货币交易服务，但仅限于机构投资者和合格投资者。