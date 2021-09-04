助金融机构开发更好评估模式 中小企业信贷数据共享联盟年底推出

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，金融机构通过这个联合学习平台将能够优化信贷评估、减少银行风险，以及降低基础面良好的中小企业所须承担的利率。

我国将在今年底正式推出本地金融业首个联合学习平台——中小企业信贷数据共享联盟（SME Credit Analytics Consortium），协助金融机构从集体经验中学习，以开发更好的评估模式，尤其是针对违约和债务回收。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天（9月3日）在亚洲数码金融研究所（Asian Institute of Digital Finance）的开幕仪式上讲话时，作出以上宣布。

行业内数据共享重要步骤

他说，金融机构通过这个联合学习平台将能够优化信贷评估、减少银行风险，以及降低基础面良好的中小企业所须承担的利率。

“我希望这是行业内数据共享下一个重要步骤的开始，也是合作的新范式。”

所谓联合学习是透过机器学习，利用来自多个机构的数据对算法进行优化，而微观数据（microdata）仍由每个金融机构所持有。

多家金融机构已承诺参与这个联合学习平台，例如Funding Society、FundOn和GreenArc。他期望更多机构能够参与。

他表示，我国也希望能够把这项合作扩大至东南亚其他地区，以迎合当地还未达成的庞大融资需求。

该研究所也致力于对绿色金融做出贡献。它已与三菱日联金融集团（MUFG）、两家立足本地的金融科技公司iAPPS和CriAT，以及非盈利机构建立了绿色金融合作。

我国金融科技生态系统近年取得长足的发展，从五年前的50家金融科技公司，增至目前的1400多家。

我国去年为东南亚首个发放数码银行执照国家

尽管冠病疫情暴发，本地金融科技业务去年吸引10亿美元（13亿4300新元）的股权融资和并购，比2019年高出34%。此外，我国去年也成为东南亚第一个发放数码银行执照的国家。

他指出，能够做的事情还有很多，特别是东南亚的数码经济预计到2025年将增长两倍，达到3000亿美元。

王瑞杰是在去年的金融科技节宣布亚洲数码金融研究所正式成立。这个设于新加坡国立大学的研究所由新加坡金融管理局（MAS）和国立研究基金会支持。该研究所将致力于发展数码金融科技，并在亚洲培养当前和未来的金融科技人才。该所研究的旗舰博士课程也是本地首个金融科技博士课程。

研究所昨天也迎来首批最近入学的共56个硕士和博士，他们来自世界各地大学。