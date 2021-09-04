金管局扩展国际外派计划 助本地金融人才到海外工作

政府加码支持本地金融人才到海外工作，使他们具备国际能力和开阔视野，以担任区域和国际职务。

新加坡金融管理局（MAS）将扩展国际外派计划（International Postings Programme，简称iPOST），以支持更多国人到海外工作，尤其是到亚洲其他国家。

金管局会支付那些派驻亚洲人员的工资，且包含机票、住宿和津贴等费用。支持对象从担任更高管理职位的中高级人员，扩展至年轻专业人才。自2016年以来，近110名国人受益于iPOST计划，他们之中大多数都已回国且担任更高职务。