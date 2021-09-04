金管局扩展国际外派计划 助本地金融人才到海外工作 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 陈诗龙说，随着金融业不断发展，将为国人创造更多面向国际的就业机会。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 政府加码支持本地金融人才到海外工作，使他们具备国际能力和开阔视野，以担任区域和国际职务。新加坡金融管理局（MAS）将扩展国际外派计划（International Postings Programme，简称iPOST），以支持更多国人到海外工作，尤其是到亚洲其他国家。金管局会支付那些派驻亚洲人员的工资，且包含机票、住宿和津贴等费用。支持对象从担任更高管理职位的中高级人员，扩展至年轻专业人才。自2016年以来，近110名国人受益于iPOST计划，他们之中大多数都已回国且担任更高职务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 从业务遍布40多地到被金管局列入须警惕名单 五道问与答了解币安监管风暴 新交所修订 CDP清算会员 违约管理程序