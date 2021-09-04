统计局：7月份零售销售指数同比微涨0.2％

新加坡零售业表现平稳，7月份零售业销售指数同比微涨0.2％。低于前五个月的每月涨幅。新加坡统计局周五（9月3日）公布7月份零售业销售报告。不包括汽车销售，零售业销售指数同比增加2％。

同今年6月份相比，零售业销售涨幅少了25.8个百分点。若不包括汽车销售，则少了17.2个百分点。今年6月的零售业销售指数增长26％，若不包括汽车销售，则上升19.2％。

两个月份的数据有所差距，是因为去年6月我国处于冠病疫情解封第一阶段，当时许多实体店关闭至6月18日，零售销售额陷入低谷，因此同今年6月零售销售额相比之后的增幅显著。

去年和今年7月的实体店都恢复营业，但实行的抗疫措施相似，因此零售销售额的同比差距不大。

华侨银行经济师李钧豪接受《联合早报》访问时说：“零售活动已经从阻断措施期间的低谷回弹，而且相对平稳。”

随着抗疫措施放宽，他预测，8月份的零售销售指数的同比涨幅将高于7月份。

经季节性调整，7月份零售销售环比增长0.8％；不包括汽车销售则增2.9％。

总零售销售额为34亿元，仍低于疫情前的水平，其中网络零售销售额占13.9％；若不包括汽车销售，总零售额则为29亿元，网络零售销售占16.2％。

其中电脑及电信设备、家具和家居用品，以及超级市场与霸级超市的网上销售情况最佳，在各自领域的总销售额占比分别为55.8％、29.9％和14％。

大华银行经济师颜圣充对网络销售再创佳绩，并不感到意外。他说，消费者对冠病疫情感到担忧，于是重回电脑荧幕前进行网购。“有鉴于此，网络销售实值同比增长31.4％，比6月份的上升4.3％更为强劲。”

在各领域中，汽油站以及手表与首饰的销售额的同比涨幅最大，分别为33.5％和10.4％。食品与酒类、超市与霸级超市，以及电脑与电信设备增长4.2％至8.1％。汽车、百货公司以及眼镜与书籍则下跌7.7％至9.8％之间。

在餐饮服务方面，销售指数由升转跌，同比滑落5.9％，统计局表示，这是因为政府在7月收紧抗疫措施，下调餐馆堂食的人数限制，到后来是不准堂食。经季节性调整，环比上升12.9％，因为6月份只有10天允许两个人一组堂食。

他预测，零售业会在接下来数月会继续复苏，因为我国就业市场预计会在今年下半年改善。