安国 Amara Holdings

本栏于去年12月18日曾预估这只股票将向上填补介于0.41元与0.415元的缺口，以完成c波后，重返跌势。毕竟介于0.31元与0.30元间的缺口尚未被填补。当时股价为0.38元左右。见报当天股价一度上升至0.395元，过后于12月28日股价竟下跌至0.36元。由于跌势甚骤，造成介于0.37元与0.38元间出现缺口。12月29日股价下探0.35元，遂止跌回升。今年1月14日股价上升至0.385元，15日更跳空直试0.43元，遂将上述第一个缺口填补，也完成上述三波回扯的c波，同时在介于0.39元与0.38元间留下缺口；2月17日股价更下试0.37元，随即将此缺口填补。3月16日股价下试0.36元，并于当天以“转向”信号完成了（a）波。3月29日股价上升至0.41元，且于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，旋进入（c）波跌势。5月17日股价下试0.355元，过后进入横摆走势。由于每周一杆图中的“动力”信号已经穿下“中性线”而进入到负号界域的0.15397处，估计股价一旦跌穿位于0.315元的支撑点，当有骤跌。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。