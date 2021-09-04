新交所修订 CDP清算会员 违约管理程序

新加坡交易所（SGX）昨日宣布修订中央托收公司（CDP）清算会员（clearing member）的违约管理程序（default management process）。

新交所已考虑了去年11月公开征询意见所收到的回馈，并决定在本月6日实施修订后的程序。

根据修订后的程序，若清算会员违约，CDP将把违约的清算会员每只证券的买盘和买盘互相抵消，在盘位互抵后，CDP将为有关证券的净买盘或净卖盘进行盖盘。如此买卖盘位互抵，能减少CDP在清算时须进行的交易，减少对市场的影响。