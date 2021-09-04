新交所修订 CDP清算会员 违约管理程序 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡交易所（SGX）昨日宣布修订中央托收公司（CDP）清算会员（clearing member）的违约管理程序（default management process）。新交所已考虑了去年11月公开征询意见所收到的回馈，并决定在本月6日实施修订后的程序。根据修订后的程序，若清算会员违约，CDP将把违约的清算会员每只证券的买盘和买盘互相抵消，在盘位互抵后，CDP将为有关证券的净买盘或净卖盘进行盖盘。如此买卖盘位互抵，能减少CDP在清算时须进行的交易，减少对市场的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡交易所 新加坡 中央托收公司 违约管理程序 清算会员 8月采购经理指数跌至52.1 我国整体经济继续扩张但速度放缓 从业务遍布40多地到被金管局列入须警惕名单 五道问与答了解币安监管风暴