中国监管收紧后的投资机会

中国的新经济板块并不限于科网平台公司，“十四五”规划的战略重点为科技升级和绿色革命，我们看好半导体设备、先进科技、再生能源、电动汽车产业链、绿色科技、5G基建和自动化行业的领导者。此外，建议投资于ESG得分偏高或正在改善ESG表现的优质公司，以加强投资组合的抗跌能力和回报稳定性。

近期中港股市风云变色，中国校外培训和互联网行业的监管规定出现前所未见的收紧。中国政府通过完善监管制度防控社会风险，推进共同富裕，鼓励公平竞争，缩窄收入差距，以改善人民福祉维护社会稳定。

过去10年中国网络经济的监管环境相对宽松，数码化转型颠覆性发展，令网络经济规模急速扩张，从衣食住行到金融支付等民生领域，网络平台使用者数量巨大，有关网络平台过度收集个人信息和大数据安全问题成为近年社会关注热点。

中国监管当局在数码新时代回应科技颠覆带来的各种挑战，当前监管收紧的重点集中在反垄断和数据安全，以禁止不公平竞争和滥用客户数据。

中国“十四五”规划的其中一个战略目标是改善社会流动和推动收入公平分配，近期一连串收紧监管措施与通过执行反垄断法和支持中小型企业发展，与实现“共同富裕”的政策目标大致相符。

近日监管行动扩大至网上游戏和网上直播，政府关注网上游戏对未成年人的影响，业务涉及网上内容的公司未来数月仍将面对监管收紧的不确定性。再加上政府锐意解决新“三座大山”（教育、住房、医疗开支高昂）所带来的重大民生问题，未来一年仍将有更多针对影响民生和社会公平性的监管措施陆续出台。

不宜恐慌抛售优质中资股

面对监管法规的不明朗因素，投资市场迅速对中国新经济股重新定价，估值中的政策风险溢价大幅飙升，触发在香港上市的新经济股和在美国挂牌的中概股近期出现大幅波动。

从盈利基本面来看，全国人大常委会在8月20日通过的《个人信息保护法》将于11月1日起实行，新法规对网络平台收集、使用、加工、传输个人信息、信息处理和跨境提供均实施严格限制，新合规投资和数据监管法规对网络平台的营运模式和利润率将带来负面影响。

最近中国科网公司在业绩公布期间提供的增长预期转趋保守，目前分析员对2022年中资科网股的盈利预测看来可能过度乐观，由于监管政策的调整和实施需要时间，预期科网股的政策风险溢价难以在短期内消除。

鉴于科网股占MSCI中国指数总市值达四成，我们在7月底对中国股票评级调整为中性，但整体中资股经过最近大幅调整后开始展现深层价值，投资者不宜恐慌性抛售优质中资股。

中国的周期复苏前景仍然正面，2021年经济有望增长8.5％。中国仍然保持亚洲区内疫后复苏领导者的地位，国内已接种一剂冠病疫苗的人口比例高达76％，在亚洲疫苗接种率仅次于新加坡，在实现群体免疫进展方面大幅超越区内其他国家。

近期中共中央政治局、国务院及人民银行的会议显示，政府将加推更多财政和货币政策以支持正在放缓的经济保持稳定增长，在7月人民银行下调存款准备金率后，央行有可能在今年底前再考虑定向降准。

为了应对监管风险，我们以分散投资和严选优质公司为策略重点，偏向防守性较强而不太受个人数据安全和消费者权益保障法规所影响的板块和公司。

中国的新经济板块并不限于科网平台公司，“十四五”规划的战略重点为科技升级和绿色革命，我们看好半导体设备、先进科技、再生能源、电动汽车产业链、绿色科技、5G基建和自动化行业的领导者。

这些板块对实现科技自主和净零碳转型战略发展目标起着关键作用，并带来具吸引力的结构性增长机遇，预计这些板块受监管风险的影响较小。

其中半导体和先进科技企业更受惠于当前全球数码化转型、芯片短缺和苹果公司供应链需求上升所带来的机会。

随着中国政府落实更多推进“共同富裕”、公平竞争和收入平等的监管措施，中国互联网巨擘为了回应监管机构对行业垄断的关注，近期已开始在同业之间进行更多合作计划，例如互联网公司使用同业的社交媒体平台来推广公司旗下的流动应用程式。

科网公司履行社会责任 须照顾客户商户员工利益

另一个值得注意的趋势，是中国科网公司将公司发展策略焦点从纯粹以股东利益出发，扩大至考虑包括客户、商户和员工等持份者的利益，商户已停止独家协议和降低成本结构，外卖送餐平台营运商表示将为旗下自营外送员购买工伤补偿保险。

北京较早前提出“包容性增长”政策，并宣布将浙江省建设为“共同富裕”试点区，目标是在2025年前，把中等收入群体扩大至达到浙江省总人口的80％。笔者预期新的“包容性增长”政策将有利于长期扩大中国中产阶级消费者群体，以及推进以内需驱动的内循环发展策略。

在履行社会责任方面，日前腾讯宣布再拨500亿人民币资金，启动“共同富裕专项计划”，资助乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡等项目，近期陆续有民营企业家捐出公司股份或资金，投入社会效益投资和慈善项目。

中国监管机构、投资者和消费者对环境、社会及公司管治（ESG）的期望越来越高，笔者认为可持续板块将成为中国投资市场的新焦点，中国企业近期对社会责任的重视和支持共同富裕的投资，应有助推动社会更健康和更可持续发展。

应对市场波动，我们建议投资于ESG得分偏高或正在改善ESG表现的优质公司，可持续投资有助加强投资组合的整体抗跌能力和回报稳定性。

（作者是汇丰私人银行及财富管理董事总经理兼亚洲区首席投资总监）