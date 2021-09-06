海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（8月30日）曾论及指数短期回扯当填补介于3094.75点与3109.42点的缺口，过后重返跌势。由于其每周一杆图中的“动力”信号已经下降至正号界域的0.15019处，随时会穿下“中性线”而进入负号界域；迄时将带领指数跌穿3023.95的支撑点并出现可观的跌幅。当时指数为3080.77点左右。果然，见报当天指数跳空上升至3108.41点，遂将上述缺口的大部分填补，同时在介于3092.00点与3080.77点留下缺口。8月31日指数骤然下跌至3050.24点，不但填补了上述第二个缺口，同时又在介于3088.92点与3102.11点留下缺口。9月1日指数回升至3093.42点，随即将上述第三个缺口的一小部分填补；2日指数继续上升至3096.71点，进一步将此缺口填补。9月3日指数仅在3093.62点至3076.03点这狭小波幅中摆动。估计指数短期内将尝试填补介于3093.46点与3102.11点及介于3127.16点与3131.44的缺口后，继续升试位于3167.00点的“三角形”下限。一旦回扯结束，指数当重返跌势，毕竟跌穿上述的3023.95的支撑点才是下跌的开始。

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