涉嫌触犯付款服务法令 币安停止在新加坡部分产品交易

停止新加坡部分产品交易主要涉及Binance.com，并不影响币安的新加坡公司Binance.sg所提供的服务。受访用户和业界人士也认为，这不会严重打击投资者对合规加密货币公司的信心。

涉嫌触犯付款服务法令的加密货币交易平台币安（Binance）表示，它会停止在新加坡提供部分产品交易。不过，此举主要涉及Binance.com，并不影响币安的新加坡公司Binance.sg所提供的服务。受访用户和业界人士也认为，这不会严重打击投资者对合规加密货币公司的信心。