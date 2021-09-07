涉嫌触犯付款服务法令 币安停止在新加坡部分产品交易

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来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2021年9月7日 5:00 AM

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停止新加坡部分产品交易主要涉及Binance.com，并不影响币安的新加坡公司Binance.sg所提供的服务。受访用户和业界人士也认为，这不会严重打击投资者对合规加密货币公司的信心。

涉嫌触犯付款服务法令的加密货币交易平台币安（Binance）表示，它会停止在新加坡提供部分产品交易。不过，此举主要涉及Binance.com，并不影响币安的新加坡公司Binance.sg所提供的服务。受访用户和业界人士也认为，这不会严重打击投资者对合规加密货币公司的信心。

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