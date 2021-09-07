涉嫌触犯付款服务法令 币安停止在新加坡部分产品交易 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 停止新加坡部分产品交易主要涉及Binance.com，并不影响币安的新加坡公司Binance.sg所提供的服务。受访用户和业界人士也认为，这不会严重打击投资者对合规加密货币公司的信心。涉嫌触犯付款服务法令的加密货币交易平台币安（Binance）表示，它会停止在新加坡提供部分产品交易。不过，此举主要涉及Binance.com，并不影响币安的新加坡公司Binance.sg所提供的服务。受访用户和业界人士也认为，这不会严重打击投资者对合规加密货币公司的信心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 币安 加密货币 绿科控股新旧独立董事相识 市场或质疑三人能否独立行使判断力 大华银行中国与印尼子公司 成为两地“特许交叉货币做市商银行”