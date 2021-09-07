店屋交易额首八个月破10亿元关口

经济复苏带动本地店屋市场，交易日益活跃，今年首八个月店屋交易额突破10亿元关口，超越去年全年纪录。

除非冠病疫情再度升温，基于当前市场需求动力，受访市场人士看好今年全年店屋交易宗数有望突破200宗大关，交易额也预料会超越2018年这过去六年来最高纪录的14亿元。

房地产咨询顾问世邦魏理仕（CBRE）提供的数据显示，今年共完成161宗交易，当中有32宗交易额都是超过1000万元，总交易额达11亿零150万元。

去年全年共完成145宗交易，交易额达9亿1268万元。

世邦魏理仕资本市场高级经理利伟强注意到本地店屋市场目前是买家多过卖家，显示强劲需求。大多数店屋业主有强大持守能力，这些卖家一般都在等待合适的买家出现，无论要价高低。

利伟强在接受《联合早报》访问时指出，投资者对市郊店屋显露浓厚兴趣，需求越来越高，这是因为远程办公促使人们更常出入市郊地区。

莱坊资本市场部房地产与集体销售执行董事蔡竺樾受访时持有相同看法，她表示市中心店屋的每平方英尺售价居高不下，都在3000元或4000元以上，促使买家更青睐尺价相对较低的市中心边缘和市郊店屋，看好它们具有更大的升值潜能。

尽管本地店屋交易越加火热，但蔡竺樾认为政府不太可能推出降温措施。

基于店屋供应有限和高流动环境下，第一太平戴维斯（Savills）投资销售和资本市场总监叶慧宜看好店屋将继续成为投资者中长期投资的首选资产类别。尽管如此，她注意到店屋租金收益率在过去一两个季度已出现压缩，若持续走低料对市场造成一定冲击。

永久地契店屋占比最大

今年来店屋交易之中，永久地契店屋占比最大（63.9％），其余则为租赁地契（leasehold）店屋。另外，有43宗位在牛车水、克拉码头和丹戎巴葛这些传统市中心一带。

近期，驳船码头一带有两栋属于999年地契的三层楼保留店屋，以邀请买家出价方式推出市场求售，截止日期为9月22日和30日。

独家营销代理世邦魏理仕透露，位于驳船码头77号的三层楼保留店屋总楼面面积约3739平方英尺，指示价1600万元，相当于尺价4279元。该栋店屋现已全部租出，底层租户为餐饮业者，第二和第三层租户为零售和美容业者。

利伟强说，驳船码头店屋很少出售，是投资者或有意入驻的买家难得购买机会，“基于悠久历史，驳船码头沿线店屋一直最负盛名且被视为新加坡的宝贵资产，私人拥有又临河的店屋在本地相信只有57栋，全都位在驳船码头。”

独家营销代理第一太平戴维斯透露，位于沙球朥路17号的三层楼保留店屋总楼面面积约2760平方英尺，指示价1080万元，相当于尺价3913元。

叶慧宜说，沙球朥路和驳船码头一带店屋一直备受市场追捧，属于黄金地段。基于稳定的租金收入来源和近似于永久地契的999年地契，她认为沙球朥路17号店屋在目前市场上算是很少见的。