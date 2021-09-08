瑞信：科技产品需求强劲 将推动亚洲半导体企业股价上涨 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在5G网络推广、苹果手机升级迭代及云计算等关键增长引擎驱动，以及人工智能和电动汽车等大趋势的支持下，瑞士信贷（Credit Suisse）看好科技业未来前景，科技产品需求持续强劲和半导体供应短缺继续推动亚洲半导体企业的股价上涨。尽管市场近期越来越担忧半导体行业可能触及周期顶峰，但瑞信认为周期顶峰要到明年下半年甚至后年才会出现，对半导体行业增长前景的持谨慎乐观态度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫情 整治行动 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT） 运通网城房地产信托（EC World REIT） 大信商用信托（Dasin Retail Trust） 金管局委麦克贝恩为 可持续发展部门首席发展官 评股论经