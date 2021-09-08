瑞信：科技产品需求强劲 将推动亚洲半导体企业股价上涨

在5G网络推广、苹果手机升级迭代及云计算等关键增长引擎驱动，以及人工智能和电动汽车等大趋势的支持下，瑞士信贷（Credit Suisse）看好科技业未来前景，科技产品需求持续强劲和半导体供应短缺继续推动亚洲半导体企业的股价上涨。

尽管市场近期越来越担忧半导体行业可能触及周期顶峰，但瑞信认为周期顶峰要到明年下半年甚至后年才会出现，对半导体行业增长前景的持谨慎乐观态度。