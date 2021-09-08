分10年与30年期限 环境局发行16亿5000万元绿色债券

国家环境局（NEA）发行16亿5000万元的绿色债券，这是本地首个公共领域绿色债券和历来期限最长的新元绿色债券，也是东南亚至今期限最长的无评级公共绿色债券。

根据债券安排人星展集团提供的信息，这项债券发行获得超过20亿元的认购，认购方包括基金经理、机构、银行和私人银行，98％的认购方来自新加坡。

这两批在环境局多种货币中期票据计划（Multi-currency Medium Term Note Programme）下发行的债券，包括3亿5000万元的10年期债券，票息率1.67％，以及13亿元的30年期债券，票息率2.5％。

星展银行固定收益全球主管李福陈说：“国家环境局和公共部门的首笔绿色债券得到了强力支持，这表明市场已经准备好支持新加坡的可持续发展计划。投资者也表明，可持续的基础设施发展将给新加坡带来竞争优势，并愿意投资于能带来长期收益的行业举措。这将有助于新加坡成为亚洲和世界绿色金融枢纽。”

环境局局长吴鹏毅说：“公共部门的首笔绿色债券获得欢迎，证明了投资者对新加坡的可持续发展努力充满信心。”

环境局上月设立这项多种货币中期票据计划，资助该局推行的重大绿色发展建设项目，包括已开始兴建的Tuas Nexus集成废物管理设施。

傅海燕：助我国达成引领绿色经济愿景

永续发展与环境部长傅海燕上月宣布该计划时说：“环境局发行的绿色债券能推动我国开发绿色方案和打造这方面的市场，助新加坡达成引领绿色经济的愿景。”

吴鹏毅说，Tuas Nexus集成废物管理设施完工后，将大大提升新加坡的资源管理能力，它将以更高的效率处理不同的废料，并减少新加坡废料管理的整体碳足迹。

环境局是永续部属下的法定机构，Tuas Nexus将是本地第一个通过发行绿色债券来融资的法定机构项目。

它是本地首个污水和垃圾综合处理设施，由集成废物管理设施以及公用事业局管理的大士供水回收厂组成，预计2025年起分阶段启用。