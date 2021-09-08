台湾加权指数 Taiwan SE Weighted Index

本栏于今年元月30日曾论及指数若以当时一个“三角形”的高，计自其10007.80点的上限，可测得基本目标为16019.55点。然而，若溯源到1990年2月以来的另一个大升势“三角形”，则其最终目标也只是18687.37点。当时指数为15415.88点左右。指数过后于2月1日下试15089.96点，随即于当天以“转向”信号止跌回升。4月29日指数终于上升至17709.23点完成了图中一个“斜向交叉”中的第（一）点，旋于当天以“转向”信号渐渐回落。5月17日指数一度下探15159.86点结束了第（二）点。由于跌势甚骤，遂在介于16552.63点与16583.13点，介于17137.19点与17235.61点及介于17546.94点与17566.66点出现缺口。6月29日指数上升至17713.24点，并将上述三个缺口全予填补。7月15日指数更升试18034.19点完成了第（三）点，接着以三波回扯至8月20日的16248.08点，结束了第（四）点。估计指数当继续上升，以填补介于17854.35点与17895.25点及介于17926.38点与18034.19的缺口，且将在上述最终目标的18687.37点左右完成第（五）点后，才进入中期调整。

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