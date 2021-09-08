“燃油大王”林恩强 武吉知马优质洋房招标出售

“燃油大王”林恩强在武吉知马一带第二道（Second Avenue）的优质洋房（GCB）已推出市场招标出售，截止日期是9月30日。

林恩强是正被清盘的著名石油贸易公司兴隆（Hin Leong Trading）的创办人。负责出售该洋房的莱坊（Knight Frank）发布文告指出，这个优质洋房由林恩强和妻子拥有。

林恩强位于第二道5号的优质洋房，占地1万9984平方英尺，总楼面约1万平方英尺，有花园、游泳池和壁球场。

最近数月优质洋房交易大增，一些科技公司的总裁以介于3000万元至8600万元大手笔购买这类房地产。

莱坊资本市场部执行董事蔡竺樾说：“这个优质洋房在去年私下求售时已引起不少人的兴趣，因为有许多人想要在第10区拥有一个房屋。”

这个优质洋房目前在进行估值，以确定它的公平公开市场价值。第二道邻里最近的洋房交易，包括7月间一个占地1万4667平方英尺的优质洋房以3000万元成交，每平方英尺2045元。雷蛇公司（Razer）联合创办人兼行政总裁陈民亮在今年7月，以5280万元买下附近第三道（Third Avenue）的一个优质洋房，每平方英尺1706元。

莱坊也推出在Caldecott Hill Estate的一个优质洋房，邀请买家出价。那是个度假村式的双层楼洋房，占地2万9483平方英尺，附近是连接地铁环线和汤东线的加利谷地铁转换站。买家出价截止日期是10月5日。

蔡竺樾说，我国全国接种率已达80％，随着经济活动回弹以及防疫安全措施的放宽，市场对新加坡优质洋房的兴趣依然强劲。