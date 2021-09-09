南德意志集团斥资1亿元 在本地设区域枢纽

进驻新加坡15年的德国测试与规格认证机构南德意志集团（TüV SüD）斥资1亿元在本地打造区域枢纽，包括设立60多个实验室，以探索各种最新科技。它也将在工程和网络安全领域带来50个新的工作机会。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰期待这个新的区域枢纽，为新加坡作为全球商业和创新中心增添活力，他昨日在该区域枢纽的开幕仪式上讲话时说：“这是南德意志集团在德国以外首个从头开始设计和建造的区域枢纽，对新加坡和区域前景投下信心的一票。”