南德意志集团斥资1亿元 在本地设区域枢纽 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右四）走访南德意志集团新的区域枢纽，并参观图中测试电子设备的电磁兼容实验室。陪同他的有国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪（右三）、南德意志集团董事会成员拉普（右二）和副总裁兼电磁兼容专家邓俊宏博士（右一）。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 进驻新加坡15年的德国测试与规格认证机构南德意志集团（TüV SüD）斥资1亿元在本地打造区域枢纽，包括设立60多个实验室，以探索各种最新科技。它也将在工程和网络安全领域带来50个新的工作机会。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰期待这个新的区域枢纽，为新加坡作为全球商业和创新中心增添活力，他昨日在该区域枢纽的开幕仪式上讲话时说：“这是南德意志集团在德国以外首个从头开始设计和建造的区域枢纽，对新加坡和区域前景投下信心的一票。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 虚拟实境技术引入建筑业 起步科技公司创商机 第六届邻里企业之星奖 报名截止提前至本月底