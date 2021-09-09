触犯反洗黑钱条例 MBC被企管局撤销注册 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 郭培贤 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 会计与企业管制局（ACRA）已撤销申报代理公司MEA Business Consultancy Pte Ltd（简称MBC）的注册，并禁止该公司在今后两年内为客户提供有关申报代理服务，禁期是今年3月8日至2023年3月7日。企管局昨日的文告指出，撤销注册是注册申报代理（Registered Filing Agent）框架下最严厉的措施。该框架在2015年实施，这是企管局第一次撤销一家申报代理公司的注册，因为该公司违反了反洗黑钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例。注册申报代理有责任进行尽职调查及确保内部政策和方法与控制，以防范洗黑钱和恐怖主义融资。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 会计与企业管制局 企管局 申报代理 撤销注册 反洗黑钱 打击恐怖主义融资 贪污调查局 坐牢 欺骗银行 刑事 虚拟实境技术引入建筑业 起步科技公司创商机 第六届邻里企业之星奖 报名截止提前至本月底