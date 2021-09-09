触犯反洗黑钱条例 MBC被企管局撤销注册

会计与企业管制局（ACRA）已撤销申报代理公司MEA Business Consultancy Pte Ltd（简称MBC）的注册，并禁止该公司在今后两年内为客户提供有关申报代理服务，禁期是今年3月8日至2023年3月7日。

企管局昨日的文告指出，撤销注册是注册申报代理（Registered Filing Agent）框架下最严厉的措施。该框架在2015年实施，这是企管局第一次撤销一家申报代理公司的注册，因为该公司违反了反洗黑钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例。注册申报代理有责任进行尽职调查及确保内部政策和方法与控制，以防范洗黑钱和恐怖主义融资。