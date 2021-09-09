莎莲科技 Sarine Technologies

本栏于今年5月4日曾论及这只股票短期回扯或将填补介于0.56元与0.55元及介于0.54元与0.535元的缺口后，重返升势。估计股价当向上突破位于0.70元的阻力点，而填补介于0.94元与0.95元及介于0.98元与0.985元的缺口。当时股价为0.595元左右。见报当天股价已经下滑至0.575元。5月12日股价更下试0.54元，随即将上述第一个缺口填补，并于当天以“转向”信号止跌回升。6月14日股价一度下试0.595元随后重返升势，6月22日股价上升至0.65元，23日更跳空突破上述0.70元的阻力点，直试0.75元，同时在介于0.655元与0.645元间留下缺口。6月28日股价骤升至0.845元完成了图中一个升势“三角形”的第（1）点，过后以三波回扯至7月28日的0.655元，且于当天以“转向”信号结束了第（2）点。8月6日股价上升至0.855元此为第（3）点，接着回扯至23日的0.665元，并于当天以“转向”信号完成了第（4）点。估计股价将继续上升，且在突破位于0.86元的“三角形”上限后，朝1.06元的基本目标前进。

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