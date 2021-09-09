虚拟实境技术引入建筑业 起步科技公司创商机

本地建筑业因冠病疫情而受到冲击，本地起步科技公司VRCollab却利用虚拟实境技术，在建筑业中开创一片天地。

VRCollab总裁刘玉荣接受《联合早报》访问时透露，公司除了跟建屋发展局和盛裕控股集团（Surbana Jurong）等机构合作，近年也积极开拓海外市场，包括参与中国中交集团第二航务工程局项目，在江苏常州打造全世界最高的塔桥。

他说：“谈到建筑业，很多人总是认为它在技术方面较落后其他行业，生产力较低。但我相信，随着这行业引入更多创新技术，它将能赶上其他行业，并抓紧更多外国市场机遇。”

VRCollab创立于2016年，主要提供远程交流和协作应用程序，让建筑业用户从不同建筑工地和办公室实时协调项目流程。

刘玉荣表示，公司创立初期，主要侧重于利用虚拟实境技术呈现建筑信息建模（BIM），在当时这类虚拟应用程序较少见，他们可说是技术较靠前的起步公司。

他形容说，软件让建筑师或工程师未建好建筑，就能通过虚拟方式“在建筑里逛”，了解建筑建成后的模样。

不过，随着这类辅助工具竞争激烈，公司业务重点开始转向为建筑师、工程师和承包商提供简便的一站式平台，让不同建筑软件能彼此“对话”，各合作方同时通过虚拟和平面方式审查和检讨建筑模型，甚至一个按键就能自动生成检查报告。

他举例说，通过公司专设平台，工程师仿佛有了X光眼，能“看穿”墙壁至水管层面，一目了然知道墙壁内是什么。

又例如公司和建设局合作，设计了一个自动检测软件，能查看建筑商提呈的建筑资料，是否符合建设局的77个标准。

疫情期间注册用户倍增

刘玉荣说：“这些检查工作本身并不难，但一个建筑可能有几十个电控箱，用人力进行检测工作相当琐碎，一般得花上几天时间。通过我们的自动检测软件，能把时间缩短至5分钟。”

自冠病暴发以来，本地建筑业遭受打击，不少工程项目都因人力紧缩问题而延后。但VRcollab的注册用户不减反增，在这期间增加超过一倍。

刘玉荣表示，由于受疫情影响，许多人无法到办公室，一些公司需要通过远程连接方式继续与团队工作，但建筑者需要工具来帮助他们把进行中的设计可视化（visualize），这些需求给VRcollab带来商机。

VRcollab团队约20人，至今已跟32个国家的400多家公司和机构合作，当中四成来自新加坡，六成来自国外。本地合作的除了建屋发展局、盛裕控股和建设局，还有胜科工业（Sembcorp）和宝德（Boustead）；外国合作方则有中交集团、三星物产、塔克高层建筑公司（Tucker Hirise）和AECOM等。

刘玉荣表示，公司现在正积极开拓中国市场，去年12月在中国成立子公司，由公司创始人兼首席技术官龚逸伟负责带领。

刘玉荣本身是机械工程出身，公司团队成员大多也是电脑系毕业，纯粹建筑系背景的成员其实很少。但他相信，凭借着公司的创新建筑方案，他们将可为本地建筑业注入更多新点子。