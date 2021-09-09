第六届邻里企业之星奖 报名截止提前至本月底

第六届邻里企业之星奖反应踊跃，筹委会将报名截止日期提前至本月底。

今年的新加坡邻里企业之星奖主题为“共创新程，越战越勇”，鼓励邻里企业在竞争愈发激烈的新常态下展现品牌的自身实力，并找到自身的定位。报名自7月26日开放以来，收到了许多邻里企业热烈的响应。

由于奖项的参加名额有限，筹委会为了让整个奖项可以顺利进行，在开会讨论后决定将报名截止日期从原本的10月29日提前到9月30日，确保将名额留给真正积极参与的邻里企业。

筹委会将依据收到报名的先后顺序处理登记，吁请有兴趣和符合条件的邻里企业在新截止日期前报名。

邻里企业之星奖筹委会主席谢赛英在受询时说:“今年的报名反应热烈，足以证明这个奖项的知名度在商界里已经是家喻户晓的一个品牌”。

新加坡全国商联总会会长杨向明说：“各企业的踊跃参与带出了商界在疫情当下的奋斗与坚持。通过这个奖项我们要凸显我们邻里商家的成功与努力。”

七个组别奖项保持不变

在今年奖项中，初创以来的七个组别保持不变，分别是最佳顾客服务奖、最佳视觉营销奖、最佳营销奖、最具特许经营潜力奖、最佳创意奖、经典企业奖、卓越企业奖。此外，还有名人榜（第三次参赛）。

奖项开放给邻里企业、商铺或组屋区的零售商，以及为邻里企业经营者提供服务与产品的商家等参加。参加公司须是本地注册公司，新加坡人或永久居民占有至少30％。

有兴趣报名的邻里企业可通过电话6741 4670，电邮enquiry@fmas.org.sg询问，或上网页https://bit.ly/3z49K17报名。

邻里企业之星奖由全国商联总会主办，《联合晚报》协办。