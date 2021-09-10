品牌推展线上业务 专人授招

随着疫情加速了线上商务发展，许多零售商、品牌公司和商场都在面临如何在接下来拓展线上销售的问题。

赶上网购列车 你到位了吗？

参加2021年LazMall品牌未来论坛小组讨论会的主宾（左二起）谷歌（Google）东南亚电子商务工业主管杰罗姆哈姆林（Jerome Hamlin）、资生堂（Shiseido）数码电子商务部副总裁徐永钰，以及3M公司东南亚董事经理兼新加坡主管凯文·麦圭甘（Kevin McGuigan）。（图／Lazada）

到了2025年，东南亚的网上购物总额预计将达到172亿美元（约232亿新元），这将是去年的2.8倍。如此庞大的增幅，无论是新手或是已在网购列车上的商家，要如何应对才分得一杯羹呢？

根据谷歌、淡马锡和贝恩咨询公司共同发布的《2020年东南亚电子商务报告》（e-Conomy SEA 2020 Report），东南亚的网上购物到了2025年的总额预计将达到172亿美元，是2020年的2.8倍，渗透率为14%。但与中国等其他地区相比，这地区仍然还是处于电子商务的重要起步阶段。

对于已经在线上推展销售的商家而言，挑战是如何在日益激烈的竞争中保持早前的线上优势；而对于还未或是刚刚涉足线上销售的商家来说，则是要苦思如何在这销售途径投入资源，并确保不影响自身的现有营运。

LazMall品牌未来论坛 月初在新举行

Lazada集团首席执行官李纯说，Lazada了解东南亚市场和消费者，能提供为每个市场量身定制的新颖解决方案。（图／Lazada）

第二届LazMall品牌未来论坛（LazMall Brands Future Forum 2021）在本月1日于新加坡滨海湾金沙会展中心举行，活动分享了Lazada通过其品牌商城LazMall为线上品牌商家提供的各种不同解决方案，以便品牌高效地开展线上销售业务。

今年的活动在线上线下同步举行，吸引超过1000品牌和业界伙伴参与，总共超过3400人参与。

东南亚电商平台Lazada集团首席执行官李纯在论坛上致辞时就强调，Lazada始终专注于帮助商家品牌在线上市场茁壮成长。

“Lazada出众的地方就在于了解东南亚市场和这地区的消费者，而且能提供为每个市场量身定制新颖的解决方案。”他说。

他表示，Lazada是商家品牌首选的平台合作伙伴。Lazada平台的年度活跃消费者已超过1.1亿。在过去短短三年时间，Lazada的LazMall就已经发展到拥有超过3万2000个本地和国际品牌，福布斯前100强消费品牌中80%以上都已入驻LazMall。

李纯透露，Lazada正通过重点关注三个领域，为商家品牌实现在东南亚地区开展电子商务的目标：

帮助商家品牌管理和定制顾客消费周期。 不断通过创新能力和尖端技术来建立一套电子商务的整体生态系统，让商家品牌能在其平台上，通过不同合作模式管理和发展其电子商务渠道。 帮助商家品牌创造一流的消费者体验。

商家欲知更多详情，可上网查询。

为商家品牌 量身定制方案

Lazada新加坡总裁张承焕分享在东南亚推出的LazMall Prestige，着重于说好品牌故事，增进商家品牌与消费者之间的联系。（图／Lazada）

电商各不相同，销售平台就个别品牌提供量身定制的方案。

Lazada新加坡首席执行官张承焕在论坛上阐述了Lazada如何提供为商家品牌量身定制的业务，和营销工具与解决方案。首先，Lazada以丰富的数据和技术，为所有营销渠道创建整合信息与体验，寻找最合适的时间来传达信息并最大限度地向消费者传达品牌体验。

其次，Lazada从两方面完善商家品牌的忠实会员计划，一是创造无缝衔接的购物体验，把LazMall品牌旗舰店的购买与品牌现有的会员计划结合起来。另外，对于那些没有现成线下会员计划的商家品牌，LazMall将创建简单的解决方案，让商家品牌仍然可以为其消费者提供激励机制并鼓励重复购买。

张承焕认为，通过上述两类品牌会员计划的实施，商家品牌无论是否拥有现成的品牌会员计划，都将能从LazMall看到一个具有凝聚力的忠诚度生态系统。

他也特别分享，在东南亚推出的LazMall Prestige就是为主打高端品牌而设的特别策划空间。LazMall Prestige考虑到复杂的奢侈品购买过程，将重点放在说好品牌故事，以及通过有趣的内容更有效地展示新产品和当季热卖品，以建立好品牌与消费者之间的联系。

一系列品牌推广工具 提高销量和曝光率

Lazada集团首席产品官杨润华指出，LazMall的一系列品牌推广工具协助商家品牌提高买家数量、流量和商品交易总额。（图／Lazada）

对于LazMall的一系列品牌推广工具，最熟悉的莫过于Lazada集团首席产品官杨润华了。

据他介绍，LazMall独家促销机制品牌超级优惠（Brand Mega Offer）专为品牌伙伴带来更高销量和曝光率。借此功能，消费者可通过多个触点，例如主页、闪购、LazMall 以及专门的品牌超级优惠页面等，来发现品牌与产品。

去年推出的超级品牌开幕（Super Brand Opening）就让新品牌能够顺利登陆LazMall并声势浩大地进行在线推广，从而增加店面粉丝并吸引新买家。

超级新品（Super New Arrival）推广工具则为潮流新品的发布提供了很高的知名度，让消费者在LazMall 上得以抢先购买新品。

杨润华也在论坛上介绍了Lazada今年在东南亚地区首创的AIPL解决方案商业顾问企业版。AIPL代表消费者购买旅程中的四个主要阶段，分别指认知（Awareness）、兴趣（Interest）、购买（Purchase）和忠诚度（Loyalty）。这项解决方案旨在为商家提供战略见解，以扩大其消费者覆盖面、优化广告投资组合并提高买家留存率和复购率，而不仅仅是提升商品交易总额（Gross Merchandise Volume，简称GMV）。

他说，在采用一系列品牌推广工具后，有商家品牌表示他们的买家数量最多增加了 37 倍、流量显著提升达11 倍、商品交易总额也增加了 20 倍。

商家欲知更多详情，可上网查询。

【本文由Lazada呈献】