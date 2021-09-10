雅诗阁公寓信托收购美国学生宿舍 拟私下配售合订证券筹措部分经费

雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）收购美国的一座学生宿舍，并计划私下配售合订证券以筹措收购宿舍的部分经费。

信托昨天（9月9日）开市前申请暂停交易，接着宣布以7000万美元（9380万新元）收购得克萨斯州的Wildwood Lubbock学生宿舍项目。这个永久地契房地产于2017年竣工，所有1005个床位在2021学年已全部租出。