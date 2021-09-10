雅诗阁公寓信托收购美国学生宿舍 拟私下配售合订证券筹措部分经费 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 雅诗阁公寓信托收购美国得克萨斯州的Wildwood Lubbock学生宿舍，预计有助于提高每合订证券派息。（雅诗阁公寓信托提供） 字体大小: 小 中 大 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）收购美国的一座学生宿舍，并计划私下配售合订证券以筹措收购宿舍的部分经费。信托昨天（9月9日）开市前申请暂停交易，接着宣布以7000万美元（9380万新元）收购得克萨斯州的Wildwood Lubbock学生宿舍项目。这个永久地契房地产于2017年竣工，所有1005个床位在2021学年已全部租出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 雅诗阁公寓信托 Wildwood Lubbock 学生宿舍 莱佛士教育回答新交所： 大华银行贷款可能违约 或属技术性因此没披露 品牌推展线上业务 专人授招