市场：各机构ESG评级衡量标准不同 可持续投资不一定带来高回报但有助避险

全球市场越来越重视企业在环境、社会与治理（ESG）方面表现，掀起可持续投资热潮。然而，市场人士提醒，各机构ESG评级的衡量标准不尽相同，追求可持续投资不一定能带来高回报，但却能协助投资者规避风险。

新加坡交易所（SGX）提供给《联合早报》的数据显示，金融市场指数提供商MSCI列入“A／AA／AAA”评级的19家公司平均总回报率为12.5％，至于列入“B／BB／BBB”评级的13家公司为7.1％。

根据富时罗素（FTSE Russell）和晨星（Morningstar）旗下Sustainalytics的ESG评级却得出截然不同的分析结果。

富时罗素ESG评级3分以上的本地上市公司共有12家，它们今年首八个月平均总回报率达7.7％，而3分以下的21家公司却达10.1％。

Sustainalytics列入低风险的13家公司平均总回报率为10.9％，列入中风险的10家公司达3.1％，不过列入高风险的八家公司却达19.6％。

值得一提的是，怡和控股（JMH）在上述三个ESG评级都差强人意，富时罗素ESG评级仅得0.6分，更被MSCI和Sustainalytics列入CCC和严重风险等级，但该股今年来总回报率达1.4％。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁接受《联合早报》访问时说，目前缺乏令人信服证据表明ESG评级较高公司往往在股市表现也会更好，ESG得分较高的公司往往规模更大、利润更高，这些企业通常拥有落实ESG计划的财务资源，它们在股市表现突出可能仅是因为他们业务有利可图，而不是因为ESG关系。

尽管如此，游维仁仍鼓励投资者应纳入ESG元素进投资组合，并不是为了获得更高回报，而是作为风险管理。

“尽管ESG评级较高的公司不一定带来更好回报，但ESG评级较低的公司可能因为治理不善而付出庞大经济成本。”

除了基本面分析之外，游维仁认为借助ESG评级可以抓住尚未完全定价的风险因素，评级较低公司更有可能会暴出负面消息。

随着市场对ESG的兴趣越来越高，加上机构投资者更多资金配置，兴业证券分析师薛泽铭看好评级较高公司具有良好基本面和增长前景，比评级较低公司更胜一筹。

战略师：国际市场对ESG衡量标准仍有待完善

新交所目前与五家机构合作提供本地上市公司的ESG评级，包括富时罗素、MSCI、Sustainalytics、标普全球，以及穆迪投资者服务（Moody's）旗下Vigeo Eiris，不过各机构的评级框架及计分方法却五花八门。共有35家本地上市公司获得评级。

以富时罗素的评级框架为例，由ESG相应14项主题及300多项独立考察指标构成，满分5分，企业得分越高代表ESG方面表现越好。至于MSCI则关注10项主题及37项关键指标，分成七个等级，AAA最优，AA又优于A，以此类推，最差为CCC。

Sustainalytics主要衡量公司未管理的ESG风险，分成五个风险等级，由低至高依序为可忽略、低、中、高以及严重，风险越高代表企业ESG表现越差。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）指出，国际市场对ESG衡量标准仍有待完善，提供ESG评级机构尚未达至提供信用评级机构的一致水平。