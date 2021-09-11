巴西班让福林园3.71亿元卖出 今年最大金额集售交易

巴西班让一带的永久地契公寓福林园（Flynn Park）通过集体出售方式，以3亿7100万元售出，成为今年迄今交易额最大的集售交易。

该交易价高于项目推出招标时所列出的3亿6500万元的保留价。这个售价意味着土地价格相当于容积率每平方英尺1355元；若把阳台面积考虑在内，则相当于容积率每平方英尺1318元。

买方是由海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）组成的合资公司。

这是福林园第二次通过集售方式求售。该项目曾在2018年以3亿6380万元公开招标，但无人问津。这次保留价比第一次推出集售稍微调高0.33％。

福林园位于有祥路（Yew Siang Road），共有72个寓所，土地面积20万8443平方英尺。根据市区重建局2019年总蓝图，该地段划为住宅用途，容积率1.4倍。

项目的销售代理是第一太平戴维斯（Savills）。该公司投资销售和资本市场副董事经理陈威礽告诉《联合早报》，福林园的招标活动竞争激烈。

该地段可为发展商带来在市中心边缘开发优质项目的机会。此外，地段距离地铁站350米，并靠近自然公园。

第一太平戴维斯早前表示，该项目可重新发展成271个单位的高档私宅，发展费为大约3600万元。海峡实业主席黄遂粲说，福林园是一幅少见的山边地段，可以看到南部的全景，地段将因为毗邻新的南部濒水区（Greater Southern Waterfront）发展项目而受益。

随着整体房地产市场回弹，集体出售市场也重现热闹景象。

凯联大厦（International Plaza）本月初在市场求售，保留价为27亿元，创下叫价新高。