新加坡销售副总裁沈俊桄：迈入新商业时代 戴尔科技将推进5G及可持续发展 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 戴尔科技集团新加坡销售副总裁兼总经理沈俊桄认为，3G和4G是消费者的时代，而5G则是企业的时代。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 刚上任的戴尔科技集团新加坡销售副总裁兼总经理沈俊桄认为，5G网络未来衍生出的应用方法数量和种类难以估计，但相信将会对人们的生活带来巨大影响。5G网络和可持续项目充满无限可能，刚上任的戴尔科技集团（Dell Technologies）新加坡销售副总裁兼总经理沈俊桄，将推进5G企业业务和环保计划，引领公司迈向新的商业时代。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 总裁会客室 戴尔科技 冠病疫情 云储存 连续四年获选全球最佳银行 星展也获最佳数码银行殊荣 海峡时报指数 Straits Times Index