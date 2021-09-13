新加坡销售副总裁沈俊桄：迈入新商业时代 戴尔科技将推进5G及可持续发展

刚上任的戴尔科技集团新加坡销售副总裁兼总经理沈俊桄认为，5G网络未来衍生出的应用方法数量和种类难以估计，但相信将会对人们的生活带来巨大影响。

5G网络和可持续项目充满无限可能，刚上任的戴尔科技集团（Dell Technologies）新加坡销售副总裁兼总经理沈俊桄，将推进5G企业业务和环保计划，引领公司迈向新的商业时代。