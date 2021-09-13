城市发展脱售合资公司重庆协信远创实业 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 城市发展（CDL）以1美元（约1.34新元）脱售合资公司重庆协信远创实业，退出了在这家公司的投资。集团同时和重庆协信远创达成协议，后者转让深圳启迪协信科技园发展有限公司的其余股权，偿还部分贷款。城市发展上周五深夜披露，子公司Sonic Investment和HCP Chongqing Property Development（简称HCP Cayman），同保弘有限公司（Sure Spread Limited）达成协议，保弘将以1美元收购Sonic持有HCP Cayman的63.75％股权。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 城市发展 重庆协信远创实业 连续四年获选全球最佳银行 星展也获最佳数码银行殊荣 海峡时报指数 Straits Times Index