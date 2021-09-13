城市发展脱售合资公司重庆协信远创实业

城市发展（CDL）以1美元（约1.34新元）脱售合资公司重庆协信远创实业，退出了在这家公司的投资。

集团同时和重庆协信远创达成协议，后者转让深圳启迪协信科技园发展有限公司的其余股权，偿还部分贷款。

城市发展上周五深夜披露，子公司Sonic Investment和HCP Chongqing Property Development（简称HCP Cayman），同保弘有限公司（Sure Spread Limited）达成协议，保弘将以1美元收购Sonic持有HCP Cayman的63.75％股权。