海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（6日）曾论及指数短期内将尝试填补介于3093.46点与3102.11点及介于3127.16点与3131.44点的缺口后，继续升试位于3167.00点的“三角形”下限。一旦回扯结束，指数当重返跌势，毕竟跌穿上述的3023.95的支撑点才是下跌的开始。当时指数为3083.85点左右。见报当天指数上升至3102.86点，遂将上述第一个缺口填补。7日指数继续升试3108.53点，可惜竟于转瞬间顿失动力；次日，指数跳空直试3064.66点，同时在介于3095.35点与3108.53点间留下缺口。9日指数更下跌至3060.05点，幸好指数于当天以3071.70点闭市，较前一天闭市的3068.94点略高，而成了“转向”信号。10日指数承前一天的升势跳空直试3105.09点，同时在介于3076.02点与3071.70点间留下缺口。由于其每周一杆图中的“动力”信号已经下跌至0.08579处，与“中性线”的距离近在咫尺。估计一旦穿下“中性线”势必带领指数跌穿3023.95的支撑点，迄时向下填补介于3023.95点与3013.85点及介于2980.68点与2973.87点的缺口，也就水到渠成了。

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