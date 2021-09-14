分析师：小一报名制度修订住家距校范围 三热门小学周边房价与需求料上扬 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 分析师说，在今年，距离培青小学和圣希尔达小学一公里内的转售私宅的价格，比同个地区的平均价格就高出11%至12%。图为圣希尔达小学附近的水轩园（Waterview）。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 分析师预料，四德小学、海星中学（附小）和玛丽蒙女校三所热门小学被划入新范围内的房屋，价格将会显著上扬5％至10％。此外，“买家对有关宣布的反应往往非常快，所以或会立即看到需求的转变。”教育部对小一报名制度做出修订，三所热门小学将出现少数申请者被划入距学校较远范围的类别，分析师预料在有关范围内的房价将上扬5%至10%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小一报名 私宅 房价 房产 调查：专注亚细安市场 逾九成台企预期未来12个月收入增加 评股论经