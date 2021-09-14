分析师：小一报名制度修订住家距校范围 三热门小学周边房价与需求料上扬

分析师预料，四德小学、海星中学（附小）和玛丽蒙女校三所热门小学被划入新范围内的房屋，价格将会显著上扬5％至10％。此外，“买家对有关宣布的反应往往非常快，所以或会立即看到需求的转变。”

教育部对小一报名制度做出修订，三所热门小学将出现少数申请者被划入距学校较远范围的类别，分析师预料在有关范围内的房价将上扬5%至10%。