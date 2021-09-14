首周末卖出65％单位 Parc Greenwich是今年最热销EC

位于实里达山的执行共管公寓（EC）Parc Greenwich在登场首个周末卖出65％单位，成为今年最热销的EC。售价平均每平方英尺1200元。

这个EC的发展商是星狮地产新加坡集团（Frasers Property Singapore）和中建地产（CSC Land Group）。

该项目由九座14层楼的住宅大楼组成，共有496个单位，在本月11日的周六登场。截至前天，该项目已售出322个单位。

首次购屋者购买了174个单位。至于第二次购屋者则买下148个单位，这是现有条例下，项目推出时可分配给第二次买家的所有30％配额，该配额将在项目登场一个月后取消。

星狮地产新加坡集团住宅（新加坡）代首席营运官萧琡静昨天在文告中指出，该项目靠近东北区新一代商业、数码和工业中心，受到买家重视。

Parc Greenwich的单位类型从双卧房（786平方英尺）至五卧房（1464平方英尺）不等。该项目也有双卧房至五卧房的阁楼单位。

双卧房单位从89万5000元起跳，三卧房单位从105万元起跳。四卧房和五卧房单位的起跳价，分别是从138万元和170万元。

项目预计在2024年取得临时入伙准证（TOP）。

星狮地产股价昨天维持在1.14元。