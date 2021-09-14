仁恒置地 Yanlord Land Group

本栏于去年9月17日曾论及这只股票当时正处三波回扯中的（c）波跌势，当在填补介于1.04元与1.02元的缺口后才会完成。当时股价为1.12元左右。果然，股价过后继续下滑。同年10月29日股价下试1.03元，旋将上述缺口的一部分填补，并完成了上述的（c）波，同时也为图中的（B）波画下句号，遂进入具三波的（C）波升势。今年元月15日股价上升至1.18元结束了a波，过后回扯至2月1日的1.08元，此为b波，接着进入具五细波的c波升势。5月4日股价上升至1.44元，且于其每月一杆图以“转向”信号完成了c波，同时为（C）波画下句号，旋进入跌势。5月19日股价跳空下试1.27元，并在介于1.31元与1.37元间留下缺口。8月10日股价下试1.11元，随即于当天以“主要转向”信号止跌回升。截至8月31日股价已经上升至1.22元，无奈力不从心，股价竟于当天以全天最低1.19元闭市而成了“转向”信号。估计股价一旦跌穿位于1.03元的支撑点，当有骤跌，填补介于0.92元与0.91元的缺口自不在话下。

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