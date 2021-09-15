丰树物流信托 MapletreeCom

本栏于去年4月10日曾论及这只股票在介于1.42元与1.38元及介于1.27元与1.24元留下缺口，估计这两个缺口或许会在（b）波结束时被填补。当时股价为1.66元左右。可是股价并没有向下填补上述缺口，而是继续其升势。同年6月1日股价上升至2.09元的新高价，遂于当天以“转向”信号完成源自去年3月23日从1.20元上升以来五波走势中的第（3）波。同年7月30日股价上升至2.21元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（5）波，同时为一个“斜向交叉”中的第（三）点画下句号，旋进入具三波走势的第（四）点下调。今年3月10日股价下探1.77元并于每月一杆图以“转向”信号结束了第（四）点，遂进入具五波走势的第（五）点升势。8月6日股价上升至2.16元，且于当天以“主要转向”信号完成第（III）波。估计股价目前正处第（IV）波回扯。一旦结束，股价当升逾2.21元以结束第（V）波，同时为图中“斜向交叉”的第（五）点画下句号，才进入中期跌势。

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