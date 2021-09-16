亚腾乐歌物流信托 ARA Logos Logistics Reit

本栏于今年6月4日曾论及这只股票截至6月1日已经上升至0.81元。由于其每周一杆图中的“动力”信号已经进入正号界域，填补介于0.82元与0.83元的缺口，当无悬念，并将升试位于0.95元的阻力线了。当时股价为0.80元左右。见报当天股价仅略微回扯至0.79元后，就继续其升势。6月8日股价上升至0.83元，遂将上述缺口填补，过后进入横摆走势。自6月9日至6月24日期间，股价仅在0.83元及0.805元这狭小的波幅中摆动。6月25日股价上升至0.835元的价位，才重返上升走势。7月2日股价骤然上升至0.875元，7月13日股价再接再厉的升试0.90元的价位。7月27日及28日股价二度升试0.905元未果，旋又进入横摆走势。自7月28日至9月1日股价仅在0.905元及0.87元间这狭小波幅中波动，这或许是蓄力待发的前奏。9月2日股价骤然升试上述位于0.95元的阻力线，次日，再试此价位未果，遂以“转向”信号进入调整。短期回扯，股价或将向下填补介于0.705元于0.70元的缺口，过后重返升势。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。