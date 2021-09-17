新元可持续金融发债规模 今年来同比增近三倍达27.5亿元

在公共领域大力助推下，我国今年来新元可持续金融发债规模达27亿5000万元，同比增长近三倍，全年有望达30亿元至40亿元。分析师预期，越来越多企业考虑以可持续金融方式发债，特别是不断拓展可持续发展领域的企业，用途更广泛的可持续发展债券料在企业发债之中获最强劲增长。

华侨银行固定收益研究提供最新数据显示，共有五家机构和企业在今年发行可持续金融债券，最大宗是国家环境局（NEA）发行的16亿5000万元绿色债券，这是本地首个公共领域绿色债券和历来期限最长的新元绿色债券，也是东南亚至今期限最长的无评级公共绿色债券。

另外，盛裕控股集团（Surbana Jurong）发行2亿5000万元可持续发展挂钩债券（sustainability-liked bond），星狮物流工业信托（Frasers Logistics & Industrial Trust）则发行1亿5000万元可持续发展债券（sustainability bond），分别是首个以新元计价的此类债券。

华侨银行固定收益信用分析师何一涓接受《联合早报》访问时指出，与传统新元债券市场相比，可持续金融发债总额仍然很小。尽管如此，一些新元发债企业已经制定了绿色和可持续融资框架，未来很有可能发行可持续金融债券。

可持续金融债券在本地问世还不到五年，何一涓看好更多企业考虑以可持续金融方式发债，尤其是以可持续发展作为核心业务的企业，例如胜科工业（Sembcorp）利用可持续金融债券来实现转型。该集团今年已发行4亿元绿色债券。

可持续金融债券主要包括绿色债券、社会债券和可持续发展债券。绿色债券的资金目标是环境保护项目，社会债券是为具有积极社会成果的项目筹集资金，可持续发展债券是绿色债券和社会债券的混合体，资助综合环保和社会元素的项目。

至于可持续发展挂钩债券，则能作为一般企业用途，以特定可持续发展指标作为关键绩效指标（KPI），例如制定目标到2030年要在制造中使用一定比率回收材料。若届时无法达标，该债券利率可能会调高。

随着全球对环境、社会与治理（ESG）呼声越来越高，这已成为融资市场关键因素，Bondsupermart固定收益研究部高级分析员陈健明注意到越来越多企业意识要朝绿色发展，以挖掘绿色资本。

他指出，融资条件或利率在今年相当稳定，为企业发债创造良好环境。此外，大多数新元发债企业的信用状况有所改善，许多企业成功发行可持续金融债券。尽管如此，随着经济活动放缓和利率上升，未来发行可持续金融债券将仅限于资产负债表良好且现金流强劲的机构和企业，包括政府机构、银行和大型发展商，他预期今年全年新元可持续金融发债规模介于30亿元至40亿元。

信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investor Service）在报告中指出，全球可持续金融债券发行额今年第二季同比增长66％至1890亿美元（2537亿新元），创下第三高的季度纪录，上半年为4270亿美元，与去年同期1880亿美元相比翻倍增长。

可持续金融债券占全球债券上半年发行额8.7％，符合8％至10％的预期。

基于上半年的优异表现及发债机构和投资者对可持续金融债券的兴趣持续增加，穆迪投资者服务对全球可持续金融债券发行额的全年展望上调至8500亿美元，绿色债券占52％。