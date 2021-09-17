大华银行推出电动车绿色融资解决方案

大华银行（UOB）推出串联整个电动车价值链的电动车绿色融资解决方案U-Drive。

首个通过U-Drive获得绿色融资的是鸿生发展（Hong Seh Evolution）。鸿生发展是东风小康（DFSK）商用电动车的授权经销商，也是比亚迪（BYD）T3电动货车在新加坡的经销商。

鸿生发展获得这笔贷款之后，将能更灵活管理商用电动车销售和库存。该公司和大华也在合作，为终端用户提供免费充电额度，推动商用电动车在新加坡的应用。

U-Drive串联整个电动车价值链，从汽车品牌拥有者、汽车经销商、充电站运营商至终端用户都纳入其中。

例如，推出电池即服务（battery-as-a-service）商业模式的汽车品牌拥有者、计划扩大销售电动车的汽车经销商，或采购和安装充电基础设施的充电站运营商，都可以利用大华的绿色融资来满足他们的营运资金需求。

企业或个人也可为购买电动车和充电设备申请贷款。

大华银行集团产业策略规划部主管周经伟（Karunia Tjuradi）说：“通过U-Drive，我们希望促进电动车领域的发展，帮助用户更容易过渡到绿色交通工具的使用，从而为更清洁、更绿色的环境作出贡献。”

本地已有多家金融机构推出电动车贷款。例如丰隆金融（Hong Leong Finance）向汽车租赁公司推出的绿色贷款计划、星展银行（DBS）为购买全新以及二手电动或混合动力车的买家提供车贷、以及华侨银行（OCBC）推出增强版电动车贷款“Eco-Care”等。