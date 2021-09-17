受澳门将修改《博彩法》波及 云顶新加坡股价一度大跌

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年9月17日 5:00 AM

分析师认为，澳门修改《博彩法》可能会给长期投资者带来买入云顶新加坡的机会，并认为公司的财务状况良好。（档案照片）
分析师认为，澳门修改《博彩法》可能会给长期投资者带来买入云顶新加坡的机会，并认为公司的财务状况良好。（档案照片）

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云顶新加坡股价一度大跌7.19％，创下去年3月阻断措施以来盘间最大跌幅。跌幅最终收窄至3.27％，闭市报0.74元，交易量超过9500万股，是九个月来最高。

本地好些中概股近来受中国因素影响，就连云顶新加坡（Genting Singapore）也受到澳门将修改《博彩法》的波及，昨日股价一度大跌7.19％，创下去年3月阻断措施以来盘间最大跌幅。

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