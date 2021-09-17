受澳门将修改《博彩法》波及 云顶新加坡股价一度大跌 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 分析师认为，澳门修改《博彩法》可能会给长期投资者带来买入云顶新加坡的机会，并认为公司的财务状况良好。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 云顶新加坡股价一度大跌7.19％，创下去年3月阻断措施以来盘间最大跌幅。跌幅最终收窄至3.27％，闭市报0.74元，交易量超过9500万股，是九个月来最高。本地好些中概股近来受中国因素影响，就连云顶新加坡（Genting Singapore）也受到澳门将修改《博彩法》的波及，昨日股价一度大跌7.19％，创下去年3月阻断措施以来盘间最大跌幅。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中概股 中国概念股 澳门《博彩法》 云顶新加坡 滨海湾金沙 中国因素 社会影响 多元化 冠病疫情 经济增长 房地产投资信托 政府或督促淡马锡与GIC 鼓励所投资科技公司通过SPAC上市 大华银行发行8.5亿英镑 隔夜平均利率指数资产担保债券