连续九个月增长但增速放缓 8月份非石油国内出口同比增长2.7％

我国非石油国内出口同比增幅从7月份的12.7％缩窄至8月份的2.7％，远低于经济师早前预测的8月份增幅8.5％。主要因为去年同期较高的比较基础。

我国8月份非石油国内出口同比增长2.7％，这已是连续九个月增长，但增速有所放缓，而且远低于市场预期。

不过，基于去年第四季较低的比较基础，经济师看好我国非石油国内出口能延续增势至年底，全年增幅料达8％。

新加坡企业发展局昨日公布的最新数据显示，我国非石油国内出口（NODX）同比增幅从7月份的12.7％缩窄至8月份的2.7％，远低于经济师早前预测的8月份增幅8.5％。主要因为去年同期较高的比较基础。电子出口增长，但非电子出口则下滑。

在全球半导体强劲需求带动下，电子出口同比增长16.7％，当中集成电路，二极管和晶体管，以及集成电路的零件贡献最大，分别增长20.2％、35.5％和116.6％。

非电子出口同比下滑1.4％，当中非货币黄金、食品和药剂的跌幅最大，分别下跌66.4％、27.1％和12.4％。经季节性调整，非石油国内出口环比跌幅从7月份的0.9％扩大至8月份的3.6％。

美国银行证券（BofA Securities）亚细安经济师纳古塔（Faiz Nagutha）告诉《联合早报》，若不包括非货币黄金，8月份非石油出口同比增长18.3％，首八个月增长17.2％，高于去年全年0.9％。纳古塔指出，不包括非货币黄金的非石油出口持续增长，以及电子产品、总贸易额和非石油转口贸易（NORX）的连续增长，表明外部需求仍然具有韧性。

企发局数据显示，总贸易额同比增长19.8％，与前个月的增长19％相近；环比则上升2.2％，扭转前个月跌幅1.2％。

我国对10大主要出口市场当中的八个市场都取得同比增长，包括台湾（50.6％）、香港（22.8％）和马来西亚（17.9％）市场。中国大陆和欧盟的出口则下滑。

分析师：全球贸易持续复苏

使本地外向型产业受益

ADDX资本市场高级副总裁颜伟扬认为，中国大陆出口8月份下跌17.5％，与7月份飙增58.4％形成反差，相信是因为7月底德尔塔变种病毒暴发，以及员工染疫导致中国第三繁忙的宁波舟山港口部分关闭。

不过，他指出，随着主要出口市场的疫苗接种率上升以及全球供应链压力开始缓解，全球贸易继续从冠病疫情中复苏，新加坡将从中受益。

大华银行经济师颜圣充持乐观看法，他认为全球贸易持续复苏将使本地外向型产业受益，大宗商品价格上涨可能提振未来整体出口价值。他对我国非石油国内出口的全年预测保持不变，增长8％。他也提醒：“尽管区域整体需求仍然旺盛，但中国等主要贸易伙伴近期表现不佳，可能会暂时拖累新加坡出口势头。”