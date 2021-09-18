政府新举措具吸引力 具潜能创新高增长企业更愿考虑到本地上市

具有上市潜能的创新高增长企业欢迎政府推出的四项举措，也更愿意考虑在新加坡上市。

多家创新高增长企业的创办人或代表昨天出席了新加坡交易所开市敲锣仪式，包括刚刚跻身科技独角兽、估值超过10亿美元（约14亿新元）的电商平台Carousell、汽车销售平台科技独角兽Carro，以及共享办公空间业者JustCo。

JustCo创办人龚万鑫接受《联合早报》访问时说：“这些举措无疑回应了高增长企业决定是否在新加坡上市的一些关键考量因素，例如交易所的支持、交易流动性和估值等。”

龚万鑫也说，作为一家新加坡企业，新交所始终是JustCo会考虑的集资地点之一。“这些新举措更吸引我们考虑将新加坡作为上市地点。我们在决定集资时，会一并将这些新举措和其他市场因素列入考量。“

本地生物科技起步公司觅瑞（MiRXES）联合创办人及首席执行官周砺寒博士受访指出，生物科技公司常见的上市地点是美国和香港。“现在有了这些在后期、上市前和首次公开售股（IPO）阶段提供资金的举措，起步企业和高增长科技公司从诞生到上市的整个过程已有完整的融资计划。不论是第一或第二上市，都使得新交所对高增长科技公司更具吸引力。”

可是也有市场人士认为这些举措仍不足。今年6月透露计划未来18至24个月到美国上市的Carro创办人兼总裁陈日韦程受访时说：“我们估计维持原计划，但新举措让我们考虑在新交所两地上市的可能。”

最吸引陈日韦程的是由政府和淡马锡控股成立的共同投资基金Anchor Fund@65，但他同时说：“如果资金规模更大，将能发挥更大影响力。”陈日韦程指出，首期资金15亿元，一家公司最多只能投资1亿元，以免资金过份集中在一家公司。“所以这对小型IPO比较有帮助。无论如何，这依然是好举措，初步测试若可行，可以再扩大规模。”

主管并购交易服务业务的KPMG新加坡交易咨询部门合伙人斯蒂芬·贝茨（Stephen Bates）受访时指出，新交所今年上半年只有三家公司IPO，长期面对低流动和低估值的困境，交易所很难吸引大型创新公司来上市。“随着投资者更关注亚洲科技企业，新交所有很大的优势可以把握这个机会，依靠这一领域增长。”

贝茨认为，特殊目的收购公司（SPAC）的保荐机构和并购目标，也会对Anchor Fund@65和经济发展局投资公司（EDBI）计划成立的5亿元新基金感兴趣。

“值得留意的是，这些举措是否有额外条件，例如公司必须让出部分控制权，这可能会影响公司对这些资金的接受程度。”