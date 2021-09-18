金光置地 Sinarmas Land

本栏于今年7月27日曾论及这只股票于去年8月11日股价下探0.135元结束了第（5）波，遂止跌回升。截至今年6月14日股价已经上升至0.32元。估计短期回扯，股价或将填补介于0.255元与0.245元间的缺口；过后当上升试0.36元的阻力线了。当时股价为0.28元左右。可是股价于7月26日就下试0.26元完成了源自今年6月14日的0.32元三波回扯中的（a）波。29日股价骤然上升至0.30元，过后进入横摆走势。从7月30日至8月11日期间，股价仅在0.29元及0.28元这么狭小的波幅中摆动。8月12日股价骤然上升至0.305元结束了图中的（b）波，遂进入（c）波跌势。9月8日股价下跌至0.26元，过后又在13日至16日间四度试此价位未果。估计股价随时会穿下此价位，并填补上述第一个缺口。若以去年8月11日的0.135元，与今年6月14日的0.32元的高价价差的百分之61.8，计自0.32元的高价位，可测得上述（c）波或将在0.21元的价位完成。因此。填补介于0.215元与0.21元间的缺口自不在话下。

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