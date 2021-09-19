当心无现金变无节制 七招防坠入支付陷阱

电子商务的兴起，开拓了更多无现金付款的渠道，包括手机付款、电子钱包、借记卡和信用卡等。

加上冠病疫情的推波助澜，人们为保持安全距离宅在家中上网消费，更大大助长了无现金付款方式的使用。

“那些超额花费的人，一般都会买大量奢侈品。”

这其实是一个常见的迷思。实际上，深陷财务困境的人多数是在日常消费中累积了大量的支出，例如在外用餐、交通费和出国度假等。就像沸水煮青蛙的原理一样，在慢慢沸腾的水中被烹煮的青蛙，等到发现自己身陷水深火热状况时，往往为时已晚。

电子商务的兴起，开拓了更多无现金付款的渠道，包括手机付款、电子钱包、借记卡和信用卡等。加上冠病疫情的推波助澜，人们为保持安全距离宅在家中上网消费，更大大助长了无现金付款方式的使用。

这包括日渐受欢迎的“先买后付”（BNPL）计划，计划一般不征收任何费用，还提供免利息的分期付款。与传统信用卡用户喜欢使用的“分期付款计划”不同的是，使用“先买后付”计划的人，无须拥有信用卡。

简单方便的无现金支付模式，让客户尤其是年轻群体，在消费时变得更加容易。对一些人来说，分期付款计划可能是不错的选项，例如，当你须花费巨资购买昂贵的物品如电视机、却又希望降低当月的支出或信用卡花费时。

然而，没有严格控制现金流和预算的人，极可能会因为使用这类付款方式，陷入超额支出的危机。假设你选择分期付款购物，短期内购买的商品看似更“负担得起”，可能会带动冲动消费和超支购物。一旦将购买的总花费细分为较小的定期付款额时，就比较难追踪到个人确切的支出，这可能导致预算和财务管理不善。此外，逾期付款将招致额外费用，会添加在未偿的债务上。请记住，拖欠债务好比让债务不断滚雪球增加。

在新加坡，导致人们陷入财务困境的主要原因并非赌博或投资失利，而是超额消费。超支的人往往被债务压得喘不过气时，才开始意识到自己碰到了麻烦，但往往为时已晚，只能向银行或新加坡信贷辅导协会（CCS）寻求帮助或申请破产。

个人的不良信贷记录可能影响就业前景或是未来申请房屋贷款的能力。伴随债务而来的还有无数其他非财务问题，例如压力、抑郁，以及其他健康问题，这些问题都会带来严重的负面影响。对一些人来说，过度消费是一种在心理上产生依赖的成瘾行为，他们通过花钱来缓解生活中面对的其他问题，例如焦虑或压力。其他人可能会为了在同事和朋友面前留下深刻印象，打肿脸皮充胖子，为昂贵的聚餐买单。

在不超支的情况下实现无现金消费有七项技巧：

一、制定切合实际预算和储蓄／支出目标

设置切合实际的预算以及储蓄和支出目标，抑制随性消费并培养储蓄的好习惯。

使用数码财务工具，如一站式的财务规划平台——星展理财导航（DBS NAV Planner），进行预算、储蓄、购买保险、投资、进行家庭和退休规划。它提供你整体消费习惯的概览，当中包括：

■ 通过预算，让你留在财务支出的正轨上

■ 提供你现金流概览，每三个月进行一次比较

■ 标示最高支出类别，它提供了一个全景图，来追踪你（按类别区分）的当月最高支出

了解自己的花费将能帮助你每年减少数百，甚至是数千元的开支。如果你不谨慎追踪，一顿昂贵的晚餐或一个新的名牌包包，就能轻易导致每月的花费飙升。

清楚了解财务状况，能帮助你做出明智的理财决策，并实现短期和长期财务目标。

二、消费前先储蓄并建立应急基金

预留至少10%的每月实得收入，将这笔储蓄保存在一个单独的户头中，但要与你的支出户头分隔开来。

此外，你也应该设定目标，建立一笔相等于至少三至六个月开支的应急基金，这有助于未雨绸缪。同时，它还能避免你为了套现，被逼过早脱售投资的情况出现。

三、勿用未来收入资助眼下消费

对于经常手头吃紧、现金不足的人来说，分期付款计划可能不是好主意。因为每个月为消费支付一小笔金额，可能导致你无法追踪每月实际消费，并在不知情的情况下累积债务，也可能引诱你冲动消费。假设你属于这个群体，最好等到自己有能力一次过为想要买的东西买单，才能避免陷入债务的风险。

四、确保所购商品在负担能力内

无现金支付和分期付款计划对于能承担财务责任、并能在规定期限内还清分期付款的消费者很有用。这能帮助他们管理个人的现金流。

对于那些没有大量储蓄的年轻一代来说，这些途径能使他们即便没有信用卡，也能进行必要的消费，例如购买笔记本电脑和电脑。

负担能力是关键。请确保购买的商品在预算范围内，同时确保有能力偿还。

五、远离网上销售诱惑

在7.7、9.9、11.11等网络销售期间，促销活动看似很有吸引力，但必须谨慎看待，因为不断出现在你视野中的最新趋势和促销信息，很容易说服你将下次的消费合理化。

除非你正在寻找所需要的某些物品，否则请先从社交媒体上清除这些诱人的图像。这么做将让你避免冲动消费和做出不必要的花费。

六、更有效地利用信用卡优惠

信用卡不一定会成为通往债务的门户。它们有时让你享有一些优惠，如大幅的折扣、获取奖励积分和现金回扣等。选择最适合你生活方式的信用卡，这样你花费的每一元，都可享受到更好的回报。

更重要的是，如果你将消费整合在一张或两张信用卡上，你可以更快地累积积分以及获得回扣。另一个贴士是，为了控制花费，你可以降低你的信用消费额。如果控制支出对你来说是件难事，请要求信用卡发卡机构将信用额度限制在每个月的薪水之内。

记得按时并全额支付你的信用卡花费，以避免积累过多延期付款费用和巨额利息。

七、不要让债务失控

简化付款方式和还款限期。为避免迟还卡债，请在日历中设置提醒或使用财路（Giro）自动付款等服务。此类提醒还能帮助你，在自动续订开始前，结束线上服务的订阅。

如果你发现自己使用多种形式的信贷（即信用卡、先买后付、个人贷款）来为你的每月支出提供资金，而且每个月都在苦苦挣扎还款，那是时候认真审视你的财务状况了。如果你需要重组债务，请寻求帮助。你可能需要考虑银行提供的债务重组计划或新加坡信贷辅导协会推出的债务管理计划。

（作者是星展银行财务理财规划部门主管）