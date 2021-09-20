认购附加股后持股增至46.6％ 淡马锡须强制收购胜科海事

淡马锡控股（Temasek Holdings）将认购胜科海事（Sembcorp Marine）15亿元附加股计划的49.3％份额，持股率从42.6％升至46.6％，这将触发强制性全面收购。

据胜科海事上周五（17日）深夜发表的文告，在集团于14日截止的附加股配售计划下，大股东淡马锡控股通过独资子公司Startree Investments将认购按持股率分配的80亿附加股，以及额外的12亿附加股，这将使它的持股率由附加股计划宣布时的42.6％增至46.6％。

在企业收购准则（Take-over Code）下，淡马锡须对胜科海事提出强制性全面收购。

胜科海事在文告中说，它预期Startree Investment在获配得附加股后宣布强制性收购的意愿。淡马锡的收购价须等于附加股每股8分的配售价。

这批附加股预期在9月22日开始交易。

根据收购准则，任何持股30％至50％的控股股东在六个月内增持股权超过1％，就须提出强制性全面收购。

当胜科海事今年6月宣布15亿元附加股计划时，淡马锡控股并没有要求“洗涤豁免”（whitewash waiver），即豁免淡马锡提出强制性全面收购。

胜科海事此次共发售188亿3300万股附加股，获得117.7％的认购率。这一轮的集资是每2股配售3股附加股，每股附加股售价8分。供股东认购的这批附加股，84.2％为股东申请有效，33.5％为额外申请获得。

胜科海事主席莫哈末哈山马力肯（Tan Sri Mohd Hassan Marican）在文告中感谢股东对附加股计划给予支持。

集团股价上周五收报8.4分，涨1.21％。